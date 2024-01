Amy Robach und T.J. Holmes kämpfen nach Skandal um Liebe!

Sind die beiden noch ein Paar? Amy Robach (50) und T.J. Holmes (46) gehen gemeinsam durch dick und dünn: Im Dezember 2022 kam die Liebesaffäre der zwei Moderatoren ans Licht – sie verloren daraufhin beide ihren Job bei der Show "Good Morning America". Das schweißte sie offenbar nur noch enger zusammen. Doch rund ein Jahr später ziehen langsam dunkle Wolken auf: Amy und T.J. haben gerade ein paar Beziehungsprobleme.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Amy and T.J." geben sie zu, dass sie derzeit zu kämpfen haben. Amy verspüre nach der Skandalaffäre viel Druck – außerdem haben sie als Paar Kommunikationsschwierigkeiten. "Ich würde mich freuen, wenn du dich mir anvertrauen würdest, dich an mich anlehnen würdest, dich mit mir austauschen würdest, damit wir gemeinsam ein Teil der Lösung sind", meinte die 50-Jährige. T.J. hingegen sehe es nicht ein, ihr in "schlechten Zeiten" zu sagen, was er braucht.

Nachdem die Podcastfolge ausgestrahlt worden ist, betonen Amy und T.J. aber auf Instagram, dass sie sich auf keinen Fall trennen werden. "Hey, Leute, wir wollten uns nur mal melden und euch sagen, dass wir trotz allem, was ihr gehört habt, immer noch zusammen sind", erklärt das Journalisten-Duo strahlend.

