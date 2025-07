Das passiert mit Torten und Kuchen nach "Das große Backen"

Bei der beliebten Backshow "Das große Backen", moderiert von Enie van de Meiklokjes (50), werden die prächtigsten Torten und Kuchen von einer Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs kritisch geprüft. Doch was passiert eigentlich nach der Bewertung mit den süßen Kunstwerken? In einem TikTok-Video verrieten Bettina und Enie, dass keine der Kreationen verschwendet wird. Rund 70 Mitarbeiter am Set, darunter Licht-, Ton- und Kamerateams, freuen sich nach Drehschluss darauf, die Leckereien zu verkosten. "Die Torten werden alle gegessen. Es klingt unwahrscheinlich, ist aber wahr", versichert Enie.

Neben der Nascherei wird am Set zudem auf Nachhaltigkeit geachtet. Zutaten wie Mehl oder Zucker, die nicht verbraucht wurden, werden für zukünftige Herausforderungen aufbewahrt. Frische Produkte wie Obst oder Teigreste erfahren eine kreative Verwertung – sie werden beispielsweise zu Smoothies oder Quiches verarbeitet und anschließend an die Mitarbeiter verteilt. Auch die Planung läuft bewusst: Laut Sat.1 stehen Regionalität, Saisonalität und, wo möglich, Bio-Qualität bei der Auswahl der Zutaten im Fokus. Die Show hat also nicht nur Entertainment im Gepäck, sondern auch einen durchdachten Umgang mit Ressourcen.

"Das große Backen" zieht Jahr für Jahr Hobbybäcker und Zuschauer mit seinen spektakulären Tortenkreationen in den Bann. Dabei steht auch die Jury im Rampenlicht, wobei Bettina Schliephake-Burchardt regelmäßig ihr fundiertes Konditorenwissen einbringt. Im Hintergrund zeigt sich Enie stets gut gelaunt und begeistert von talentierten Kandidaten, die um den Goldenen Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro wetteifern. Aktuell begeistert zudem die Profi-Version der Show mit besonders erfahrenen Teilnehmern, die ihre handwerkliche Kunst auf höchstem Niveau präsentieren.

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug Die "Das große Promibacken"-Experten Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt

Anzeige Anzeige

Joyn/Claudius Pflug Der Cast von "Das große Backen – Die Profis", 2025