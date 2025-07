Stressbedingt: Vanessa Nwattu hat "viel Gewicht verloren"

Vanessa Nwattu, die kürzlich gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) an der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. teilgenommen hat, sorgt für Aufsehen. Nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr aus dem Format zeigt sie sich auf Instagram mit einem deutlich veränderten Erscheinungsbild. Ein neugieriger Follower fragt nach, ob sie stark abgenommen habe – und tatsächlich bestätigt der Realitystar: "Ja, ich habe stressbedingt leider viel an Gewicht verloren."

In dem Post geht sie anschließend auch auf das Thema Bodyshaming ein. "Ich weiß, dass einige von euch das negativ kommentieren und sagen, ich sehe komisch aus, etc. Ein kleiner Reminder: Ihr kennt nie die Hintergründe, also seid bitte mit solchen Äußerungen vorsichtig. Auch Personen des öffentlichen Lebens können zu- und abnehmen", stellt die Influencerin klar und fordert mehr Fingerspitzengefühl bei Kommentaren auf Social Media. Ob der Stress und die damit verbundene Gewichtsabnahme mit ihrer Teilnahme an der Realityshow zusammenhängen, verriet die Influencerin allerdings nicht. Bis das Format, in dem Paare ihre Treue testen, ausgestrahlt wird, muss Vanessa über den Ausgang der Show und ihren Beziehungsstatus Stillschweigen bewahren.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Vanessa aber schon über einen anderen Stressfaktor gesprochen: Auf Instagram schilderte sie, wie sehr der unaufhörliche Baulärm in der Nähe ihrer Wohnung in Dubai an ihren Nerven zehrt. "Allein bei uns im Gebäude sind schon über die Hälfte der Leute ausgezogen. Das muss was heißen", hatte die Influencerin ihrer Community ehrlich berichtet. Die Baustellen seien rund um die Uhr aktiv, viele Nachbarn hätten längst das Weite gesucht.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, TV-Bekanntheit

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, TV-Bekanntheit

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic