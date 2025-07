Sängerin Christina Stürmer eröffnet das Popfest 2025 in Wien

Beim diesjährigen Popfest in Wien, das vom 24. bis 27. Juli am Karlsplatz stattfindet, wird niemand Geringerer als Christina Stürmer (43) die Eröffnung übernehmen. Die österreichische Sängerin, die seit Jahren zu einer festen Größe der deutschsprachigen Musikszene zählt, steht am Donnerstagabend auf der Seebühne im Mittelpunkt, wie der Kurier berichtet. Die Entscheidung, sie als Opener einzuladen, trafen Paul Buschnegg und Verena Haselböck alias Verifiziert, die das Festivalprogramm gestalteten. "Christina ist eine Ikone", erklärte Verena, die bereits in ihrer Jugend ein großer Fan der Sängerin war. Mit ihrer Mischung aus Rock und Pop wird die Musikerin an einem Abend auftreten, der mit weiteren talentierten Acts wie Sodl und Lino Camilo überzeugen soll.

Das Popfest in Wien hat sich über die Jahre vor allem als Bühne für Newcomer und Independent-Künstler etabliert, die oft abseits des Mainstreams agieren. Dennoch entschieden sich die Veranstalter bewusst für Christina, die für viele Menschen den Sound der 2000er-Jahre prägte und dadurch eine große Fangemeinde erreichte. Neben Christina ist ein vielfältiges Programm zu erwarten, das nicht nur musikalisch, sondern auch kulturell neue Akzente setzt. Diskussionsrunden, Filmvorführungen und Workshops bereichern die Veranstaltung. Verena Haselböck und Paul Buschnegg betonten, dass insbesondere Live-Auftritte wesentlich für die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler waren, die ihre Kreativität und Bühnenpräsenz bei diesem besonderen Event unter Beweis stellen müssen.

Christina Stürmer, die durch Songs wie "Scherbenmeer" und "Ich lebe" berühmt wurde, ist bekannt für ihre Bodenständigkeit und Nähe zu ihren Fans – lässt sich ab und zu aber auch mal zu überraschenden TV-Auftritten hinreißen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht sie erfolgreich auf der Bühne und begeistert ein Publikum, das generationenübergreifend ist. Die Sängerin, die ursprünglich aus Linz stammt, ließ in Interviews immer wieder durchblicken, wie wichtig ihr ihre Familie und ihre musikalische Heimat Österreich sind. Ihr Auftritt beim Popfest ist daher nicht nur für sie selbst ein besonderer Moment, sondern auch für all jene, die ihre Karriere von Anfang an begleiten.

Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Sängerin

Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Juli 2025

Getty Images Christina Stürmer beim Hessentag in Herborn im Mai 2016