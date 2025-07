Netflix-Hit "Untamed" erobert in 81 Ländern die Spitze

Die neue Netflix-Miniserie "Untamed" erklimmt die Streaming-Charts in beeindruckendem Tempo. Laut der Plattform FlixPatrol belegt das bildgewaltige Thriller-Drama derzeit den ersten Platz in 81 Ländern, darunter auch Deutschland. Die Miniserie, die erst seit Kurzem läuft und mit einer Kombination aus fesselnder Krimi-Geschichte und beeindruckenden Naturaufnahmen besticht, konnte sich damit sogar gegen die dritte Staffel der südkoreanischen Dramaserie Squid Game behaupten.

In "Untamed" untersucht Eric Bana (56) als Ermittler Kyle Turner den rätselhaften Tod einer Frau im Yosemite-Nationalpark – ein Fall, der ihn nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, sondern auch zu einer lebensgefährlichen Jagd wird. Mark L. Smith, bekannt als Co-Autor von "The Revenant", konzipierte "Untamed" gemeinsam mit seiner Tochter Elle Smith als abgeschlossene Miniserie. Fans, die auf eine Fortsetzung hoffen, könnten deshalb enttäuscht werden: Eine zweite Staffel ist aktuell nicht geplant, da die Handlung innerhalb der ersten Staffel zu einem Abschluss kommt. Dennoch wäre es nicht das erste Mal, dass Netflix bei überwältigendem Erfolg eine Anthologie-Reihe oder gar eine neue Geschichte im selben Universum in Erwägung zieht.

Die Ausstrahlung könnte Eric neuen Schwung für seine Karriere verleihen. Der Schauspieler, der einst durch seine Rolle als Hulk in den frühen 2000er-Jahren Bekanntheit erlangte, war zuletzt eher in kleineren Filmprojekten zu sehen. Gemeinsam mit Co-Star Lily Santiago und Sam Neill (77) zieht er das Publikum in eine Welt der Intrigen und des Überlebens. Die Atmosphäre, die bedrückende Isolation und die tödlichen Gefahren im Nationalpark machen die Serie zu einem wahren Highlight im aktuellen Netflix-Programm.

Netflix Sam Neill als Paul Souter und Eric Bana als Kyle Turner in "Untamed"

Netflix Eric Bana in "Untamed"

Netflix Sam Neill als Paul Souter in "Untamed"