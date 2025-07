Derek Hough und Hayley Erbert erwarten ihr allererstes Baby

Derek Hough (40) und Hayley Erbert schweben auf Wolke sieben, denn das Tänzerpaar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Die frohe Botschaft teilten die beiden via Instagram in einem herzerwärmenden Video mit ihren Fans. In dem Clip umarmt Derek seine Frau, die daraufhin über das ganze Gesicht strahlend eine Ultraschallaufnahme ihres ungeborenen Kindes zeigt. "Wir können nicht glauben, dass das Größte, das uns passieren wird, so klein sein kann", schwärmten die beiden zu dem Clip.

Das Paar, das seit 2023 miteinander verheiratet ist, erhielt sofort zahlreiche Glückwünsche, vor allem von Freunden und Kollegen aus der Tanzszene. So schrieb Gleb Savchenko (41), Profi-Tänzer bei "Dancing with the Stars": "Das ist wundervoll, herzlichen Glückwunsch." Britt Stewart, ebenfalls Profi-Tänzerin und Freundin des Paares, freute sich: "Tante Britt ist bereit! Ich liebe euch beide so sehr." Auch Pasha Pashkov, ein weiterer Kollege, schloss sich den Glückwünschen mit emotionalen Emojis an.

Bereits vor einigen Monaten hatten Derek und Hayley offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Damals erzählte der Tänzer in einem Interview mit E! News: "Wir wollen auf jeden Fall eine Familie gründen." Die beiden schwärmten davon, wie sie sich bereits vorstellten, dass eines Tages "kleine tanzende Kinder" durch ihr Zuhause wirbeln würden. Diese Pläne kamen nach einer schweren Zeit für das Paar. Hayley musste Ende 2023 wegen eines kraniellen Hämatoms notoperiert werden.

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert, Profitänzer

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert, Tänzerin

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, 2025

