Wie haben die The Masked Singer-Finalisten auf die heißen Tipps der Fans reagiert? Samstag ging das große Finale der beliebten Gesangs- und Rateshow über die Bühne, in der auch die letzten vier Promis unter den Kostümen enthüllt wurden. Für viele Zuschauer war das aber keine große Überraschung. Sie hatten Alexander Klaws (38), Christina Stürmer (39), Carolin Niemczyk (31) und Sandy Mölling (40) schon lange unter den Masken vermutet. Sind die Finalisten deswegen traurig?

Sandy verriet auf einer Pressekonferenz, auf der auch Promiflash anwesend war, dass gerade das Versteckspiel das Besondere an der Sendung sei. "Das macht riesig Spaß, auch wenn die Leute mich leider schon sehr schnell vermutet haben – was ich total schade finde und gerne verhindert hätte", bedauerte die unter dem Kostüm der Raupe Zweitplatzierte. Christina, die sich unter der Maske der Heldin verbarg, sieht das ähnlich. Sie verstellte sogar ihre Stimme, um nicht erkannt zu werden: "Und dann ist mein Name aber trotzdem so früh gefallen und ich dachte: 'Na toll!"

Für Alexander waren die frühen Tipps dagegen eher "ein Ansporn", um noch mehr Sachen zu machen, die niemand von ihm erwartet hatte. "Keiner weiß, wie ich aktuell singe… Ich habe seit Jahren kein Album rausgebracht. Es weiß ja auch keiner, dass ich tief in mir ein Metal-Herz habe", verriet der Sänger, der die Staffel als Mülli Müller gewann. Auch Carolin ärgert sich nicht, dass sie früh enttarnt wurde. "Ich hab nur gedacht: Krass! Wie gut meine Fans mich und meine Stimme kennen, das ist schön, das ist auch ein Kompliment irgendwo", schwärmte das Glasperlenspiel-Mitglied, das als Mops in den Wettbewerb ging.

ProSieben/Willi Weber Christina Stürmer beim "The Masked Singer"-Finale 2021

ProSieben/Willi Weber Alexander Klaws, "The Masked Singer"-Sieger

Getty Images Carolin Niemczyk bei "The Masked Singer"

