Erste Bilder zur Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada 2"

Anne Hathaway wurde am 21. Juli am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City gesichtet. Auf den ersten Bildern vom Set, die Gala vorliegen, ist die 42-jährige Schauspielerin in ihrer Rolle als Andy Sachs in voller Montur zu sehen: In einem gemusterten Maxikleid mit Hut, Smartphone in der Hand und einer Fendi-Tasche scheint ihre Figur wieder voll in ihrem Element zu sein. Eine weitere Umhängetasche mit der Aufschrift "Runway" könnte darauf hindeuten, dass Andy wieder in den Modezirkus des Magazins eingestiegen ist.

Ein weiteres Set-Foto zeigt sie in einer Nadelstreifenweste mit passender Hose und Stiefeln. Ein Detail fällt jedoch bei den neuen Set-Bildern auf: Andy Sachs trägt keinen Ehering, was Fragen über den Beziehungsstatus der Filmfigur aufwirft. Anne selbst veröffentlichte vor Kurzem einen TikTok-Clip, in dem sie kurz vor Drehbeginn mit zerzausten Haaren und zähneputzend zu sehen ist – eine humorvolle Erinnerung an ihr Filmdebüt von 2006.

Der erste Teil des Erfolgsfilms, der auf dem gleichnamigen Roman basiert, machte Anne weltweit berühmt und avancierte seinerzeit zum Kultklassiker. Neben Anne kehren auch Meryl Streep (76) und Emily Blunt (42) auf die Leinwand zurück, was die Vorfreude der Fans noch mehr anheizt. Der Kinostart des zweiten Teils ist für 2026 vorgesehen.

Getty Images Meryl Streep und Anne Hathaway, 2006

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep und Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024 in Los Angeles