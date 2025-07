Ozzy Osbournes Memoiren landen nach Tod auf Bestsellerliste

Die traurige Nachricht über den Tod von Ozzy Osbourne (✝76) am 22. Juli 2025 hat nicht nur seine Fans weltweit tief bewegt, sondern auch seine Memoiren erneut ins Rampenlicht gerückt. Gleich zwei seiner Bücher schossen auf die Bestsellerlisten: "I Am Ozzy" aus dem Jahr 2010 und sein letztes Werk "Last Rites", das erst im Oktober erscheint, belegen aktuell Platz 2 und 3 auf Amazons Movers-and-Shakers-Liste. "I Am Ozzy" ist eine leidenschaftliche Rückschau auf sein bewegtes Leben – von den einfachen Anfängen in England über den internationalen Durchbruch mit Black Sabbath bis hin zu prägenden Momenten auf Tour.

"Last Rites", das nun posthum veröffentlicht wird, gewährt noch tiefere Einblicke in Ozzys Lebensgeschichte. Besonders emotional schildert der Musiker darin seine Kämpfe mit gesundheitlichen Rückschlägen, die ihn ab dem 69. Lebensjahr beinahe vollständig lähmten. Auch seine Ehe mit Sharon Osbourne (72) sowie das epische Finale seiner Karriere – das letzte Black-Sabbath-Konzert in Birmingham – finden in dem Werk ihren Platz. In vorab veröffentlichten Buchauszügen reflektierte Ozzy: "Wenn ich alles noch einmal machen könnte, ich würde nichts ändern. Ohne meine Höhen und Tiefen wäre ich nicht Ozzy", lautet ein markantes Zitat.

Ozzy Osbourne, auch bekannt als "Prince of Darkness", erlangte mit seiner Band Black Sabbath Kultstatus und schrieb Musikgeschichte. Mit seiner charismatischen Persönlichkeit und dem Drang, immer wieder Grenzen auszutesten, wurde er zu einer Ikone des Heavy Metal. Privat war Ozzy ein Familienmensch – verheiratet mit Sharon, mit der ihn eine über 40 Jahre währende Beziehung verband. In Interviews sprach er oft liebevoll von seiner Familie und seinen fünf Kindern, die für ihn trotz aller Eskapaden der wichtigste Halt im Leben waren. Seine unvergleichliche Karriere und seine schillernde Persönlichkeit werden unvergessen bleiben.

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

Getty Images Ozzy Osbourne bei einem NFL-Spiel in Kalifornien, September 2022

