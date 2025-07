Ozzy Osbourne kämpfte einst nackt gegen einen Einbrecher

Ozzy Osbourne (✝76), der am 22. Juli 2025 verstorben ist, hatte in seinem bewegten Leben viele außergewöhnliche Momente – einer davon war sein mutiger Kampf gegen einen Einbrecher. 2004 drangen zwei maskierte Männer in die Villa des Rockstars und seiner Frau Sharon Osbourne (72) in Buckinghamshire ein. Während Sharon schlief, stieß Ozzy mitten in der Nacht zufällig auf einen der Eindringlinge. Ohne zu zögern nahm der Musiker, der zu diesem Zeitpunkt nackt war, den Einbrecher in den Schwitzkasten. Trotz seines Einsatzes gelang es den Tätern, mit Schmuck im Wert von einer Million Pfund durch ein Fenster im ersten Stock zu entkommen.

Das Ehepaar Osbourne gab später bei einer Pressekonferenz Einblicke in die dramatischen Ereignisse jener Nacht. So wurde enthüllt, dass die Diebe nach der Rückkehr der beiden von einer Geburtstagsfeier für David Furnish (62), den Ehemann von Sir Elton John (78), zugeschlagen hatten. Betroffen war unter anderem ein 10-karätiger Diamantring, den Sharon zwei Jahre zuvor von Ozzy zur Erneuerung ihrer Eheversprechen erhalten hatte. Ein Polizeiaufruf und eine Belohnung in Höhe von 115.000 Euro konnten zwar letztlich einige Schmuckstücke zutage fördern, doch ein Großteil blieb verschwunden. Sharon zeigte sich 2011 tief berührt, als ihre Tochter Kelly Osbourne (40) das verschwundene Schmuckstück in einer Sendung der BBC entdeckte. "Meine Mutter hat vor Freude geweint, weil sie ihren Ehering zurückbekommen hat", schrieb Kelly damals auf X.

Ozzy blickte auf den Einbruch seinerzeit mit einer Mischung aus Ernst und Ironie zurück. "Es hätte wirklich böse ausgehen können", sagte er damals in der Pressekonferenz und zog einen Vergleich zur Attacke auf George Harrison (✝58) im Jahr 1999. Doch sein Humor ließ ihn auch in ernsten Momenten nicht im Stich: Auf die Frage, ob er erneut versuchen würde, einen Einbrecher zu überwältigen, antwortete er augenzwinkernd: "Ist der Papst katholisch?" Die Familie Osbourne hat über die Jahre viele Schicksalsschläge gemeistert und sich immer wieder gegenseitig gestützt. Ozzys Tod hat die Erinnerung an die unerschütterliche Loyalität und das einzigartige Leben des "Prince of Darkness" erneut in den Fokus gerückt.

Getty Images Ozzy Osbourne bei einem NFL-Spiel in Kalifornien, September 2022

Instagram / eltonjohn Elton John teilt Foto mit Ozzy Osbourne

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie 2024 in Cleveland