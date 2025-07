Ozzy Osbourne hatte heftige Streitereien mit Donald Trump

Ozzy Osbourne (✝76), die Rocklegende und ehemaliger Sänger von Black Sabbath, verstarb gestern im Kreise seiner Familie. Mit seiner Frau Sharon Osbourne (72) hatte er zuvor einen jahrelangen Konflikt mit Donald Trump (79). Dieser hatte 2019 Ozzys berühmten Song "Crazy Train" ohne Genehmigung in einem Präsidentschaftswahlkampfvideo genutzt. Das Video verspottete eine Debatte der Demokratischen Partei und nutzte Ozzys Song als musikalische Untermalung. Dieses Vorgehen empörte den Musiker und seine Ehefrau laut Mirror zutiefst, was zu einer öffentlichen Auseinandersetzung führte.

In einem gemeinsamen Statement forderten Ozzy und Sharon, dass Donald und andere politische Kampagnen seine Musik in Zukunft nicht mehr verwenden dürfen. Spöttisch schlugen sie Donald vor, sich an Musiker wie Kanye West (48), Kid Rock (54) oder Ted Nugent zu wenden, um deren Werke zu nutzen. Darüber hinaus kritisierten Ozzy und Sharon mehrfach Donalds Verhalten während seiner Amtszeit. Ozzy sprach in Interviews davon, dass er finde, Donald sei zu alt für das Präsidentenamt und warf ihm vor, Fehler nie eingestehen zu können. Sharon ließ sich ihrerseits in verschiedenen Interviews über Donalds fehlenden Respekt gegenüber Militär- und Kriegshelden aus, was sie besonders empörte.

Privat war Ozzy für seine unverblümte Art und seinen Humor bekannt, wobei er Politik eher selten offen kommentierte. Berühmt wurde er jedoch für seine Musik und seine markante Persönlichkeit, die vielen Fans weltweit in Erinnerung bleiben wird. Am Ende stand auch seine Familie fest an seiner Seite. In einem Statement brachten Sharon und die gemeinsamen Kinder Louis, Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39) ihre Trauer zum Ausdruck und baten um Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Auch ehemalige Bandkollegen wie Tony Iommi (77) verabschiedeten sich mit emotionalen Worten von ihrem Freund und Musikerkollegen und würdigten ihn als einzigartigen Künstler und Menschen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ozzy Osbourne und Donald Trump

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne