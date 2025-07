Ozzy Osbourne schrieb Gitarrist vor Tod rührende Nachricht

Ozzy Osbourne (✝76), die legendäre Stimme von Black Sabbath, hat wenige Tage vor seinem Tod eine rührende Nachricht an seinen früheren Gitarristen Jake E. Lee geschickt. Wie dieser nun auf Facebook enthüllte, handelte es sich bei der letzten Nachricht des Rockstars um Worte, die ihn tief bewegten. "Hi Jake, es tut mir so leid, dass ich am Wochenende nicht mehr Zeit mit dir verbringen konnte, aber es war wirklich chaotisch. Ich würde dich wirklich gerne sehen, wenn ich irgendwann nach L.A. zurückkomme, nur um zu quatschen", schrieb Ozzy laut dem Musiker.

Am 22. Juli ist der Musiker im Alter von 76 Jahren verstorben, in seinem Anwesen in England. Tragischerweise kam es nie zu einem erneuten Treffen in L.A. In der Botschaft an den Gitarristen hieß es weiter: "Wie war der Gig für dich am Samstag? Ich hoffe wirklich, dass du Spaß hattest. Ich werde dir eine SMS schicken, wenn ich endlich wieder in L.A. bin und wir müssen uns treffen. Viel Liebe und Respekt, Ozzy." Jake war zwischen 1982 und 1987 Mitglied der Band des Musikers und arbeitete an Alben wie "Bark At The Moon" und "The Ultimate Sin" mit.

Privat lebte Ozzy ein aufregendes, oft exzessives Leben, das immer wieder von gesundheitlichen Herausforderungen begleitet wurde. In seinen letzten Tagen lag sein Fokus darauf, von seiner Familie umgeben zu sein. Seine Ehefrau Sharon Osbourne (72) blieb unermüdlich an seiner Seite und auch seine Kinder verbrachten viel Zeit mit ihm in seinem Zuhause in Buckinghamshire.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Ian und Jake E. Lee, Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

Anzeige Anzeige