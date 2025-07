Biopic von Rocker Ozzy Osbourne (†76) für 2027 angekündigt

Bereits seit Jahren können Fans das Leben von Ozzy Osbourne (✝76) im Reality-TV verfolgen. Nun kommt es aber auch auf die große Leinwand. In einem Interview mit The Sun erzählte der Sohn des Sängers, Jack (39), von den ersten Details. "Der Film ist in Arbeit. Wir haben viel Schwung in dem Ozzy-Biopic. Wir haben jetzt einen Regisseur, das Drehbuch ist fertig und Sony Studios wird den Film produzieren", freute Jack sich. In dem Streifen soll das Leben der kürzlich verstorbenen Rocklegende ohne Beschönigungen dargestellt werden: "Das Drehbuch wird gerade überarbeitet. Es wird sehr unverfälscht sein."

Wer Regie führt, ist derzeit noch nicht bekannt und Jack durfte auch nicht verraten, um wen es sich handelt. Es sei allerdings jemand, der selbst ein großer Fan von Ozzy ist. "Der Regisseur ist phänomenal. Ich kann nicht sagen, wer es ist, aber wir sind sehr glücklich, ihn zu haben, und er ist ein eingefleischter Fan", schwärmte der 39-Jährige. Erscheinen wird das Biopic voraussichtlich 2027 – sobald Hollywood sein Okay gebe, so Jack. Welche Lebensabschnitte der Film behandeln wird, ist noch nicht klar, aber das sind nicht die ersten Pläne für ein Biopic über den Osbourne-Clan. Bereits 2021 gab es eine Filmidee, die sich vor allem mit der Liebesgeschichte von Ozzy und seiner Frau Sharon (72) beschäftigen sollte. Umgesetzt wurde diese aber nicht.

Das Biopic kommt für viele Fans von Ozzy wohl zum rechten Zeitpunkt, denn es ist erst wenige Stunden her, dass sie den Black-Sabbath-Frontmann verabschieden mussten. Vergangenen Dienstag ging die Nachricht von seinem Tod mit 76 Jahren um die Welt. Nur wenige Wochen vor seinem Tod stand der Rocker ein letztes Mal auf der Bühne. Im Rahmen des "Back to the Beginning"-Benefizkonzerts spielte er zusammen mit der Urbesetzung seiner Metal-Band. Wie so oft inszenierte Ozzy sich hier ein letztes Mal auf einem schwarzen Thron als Prince of Darkness. Der Abend soll nicht nur für ihn, sondern auch für die Fans ein bewegender Abschied gewesen sein. "Danke von ganzem Herzen", verabschiedete er sich schließlich. Der Film wird nun sicher einen Teil dazu beitragen, Ozzys Erbe aufrechtzuerhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei einem NFL-Spiel in Kalifornien, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

Anzeige Anzeige