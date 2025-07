Mit dieser Methode hat Marco Cerullo 15 Kilo abgespeckt

Marco Cerullo (36), bekannt aus der Reality-TV-Show "Prominent getrennt", hat es geschafft, ganze 15 Kilo abzunehmen und ist stolz auf seinen neuen, muskulösen Körper. In einem Interview mit RTL verriet der Reality-Star, wie er diesen erstaunlichen Erfolg erzielte. "Ich habe zweimal am Tag Sport gemacht und sehr stark auf meine Ernährung geachtet", erklärt er. Besonders in den ersten zwei Wochen ging er das Programm mit enormer Disziplin an: morgens joggen, abends Fitnessstudio – und am nächsten Tag Crossfit. Nach einem Monat hatte er sagenhafte zehn Kilo verloren, inzwischen sind es insgesamt 15 Kilo und 15 Prozent Körperfett weniger. Doch er hat noch ein Ziel: Drei weitere Kilo sollen weg, um auf sein Idealgewicht von 90 Kilo zu kommen.

Sein Abnehmprozess begann nach seiner Trennung von Christina Grass (37). Anfangs verlief es schleppend, doch Marco erinnerte sich an seine frühere Fitnessroutine aus dem Jahr 2016, die ihm schon damals geholfen hatte, durchtrainiert zu bleiben. "Bevor ich mit Christina zusammengekommen bin, war ich immer durchtrainiert", erzählt er. Während private Herausforderungen den Prozess zusätzlich erschwerten, begann er, alten Gewohnheiten neue Priorität einzuräumen. Mit strenger Disziplin und einem klaren Plan holte er sich seinen Traumkörper zurück – eine beeindruckende Leistung, die nicht nur für sein Wohlbefinden, sondern auch für seine Karriere von Bedeutung ist.

Jetzt wagt Marco den nächsten Schritt und plant einen großen Auftritt auf Mallorca. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer lebt aktuell auf der Insel und arbeitet an seinem ersten Ballermann-Hit, der am 5. August aufgenommen werden soll. Mit seinem neuen Look und seinem bald erscheinenden Song möchte er auch auf der Bühne überzeugen. Für Tipps und Inspiration möchte er sich an erfahrene Ballermann-Künstler wie Calvin Kleinen (33) und Frenzy wenden. Ein aufregender Neustart für den Reality-Star, der sportlich und beruflich eine echte Transformation hingelegt hat!

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star