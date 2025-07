Jessica Simpson hat sich im Live-TV in die Hose gemacht

Jessica Simpson (45) sorgte für Aufsehen bei ihrem großen Bühnencomeback! Die Sängerin trat vergangenen Mittwoch im Rahmen der Sommerkonzertreihe der Today Show auf und begeisterte das Publikum vor dem Rockefeller Plaza mit einem Medley. Doch hinter den Kulissen passierte laut Just Jared etwas Unvorhergesehenes: Laut Insidern hatte die Sängerin während der Show einen kleinen Unfall und nässte sich ein. Trotz dieses Missgeschicks ließ sich Jessica nichts anmerken und performte professionell weiter. Neben dem Zwischenfall sorgte ihr Outfit für Spannung – ein rosafarbenes Korsettkleid rutschte gefährlich nach unten, doch ihre Haare und eine glitzernde Jacke bewahrten sie vor einem peinlichen Moment.

Auch nach ihrem Auftritt blieb Jessica im Fokus: In der Talkrunde "Today With Jenna & Friends" sprach sie offen über ihr Liebesleben seit ihrer Trennung von Ex-Mann Eric Johnson (45) im Januar. Besonders emotional wurde es, als sie in ihrem Songtext gesungene Zeilen wie "Das bedeutet nicht, dass ich mich geliebt fühle" mit ihrer wohl vergangenen Beziehung in Verbindung brachte. Als Co-Moderatorin Jenna Bush Hager fragte, ob sie sich vorstellen könne, verkuppelt zu werden, antwortete Jessica enthusiastisch: "Bitte! Ich bin Single. Ich bin bereit!" Dabei beschrieb sie, dass sie niemanden mit einem bestimmten Aussehen sucht, sondern auf Individualität und Selbstbewusstsein ohne übergroßes Ego setzt.

Für Jessica ist das Thema öffentliche Missgeschicke kein neues. Bereits 2023 teilte sie auf Instagram ein Foto von einem Shooting, bei dem sie ganz offen schrieb: "Wenn man muss, dann muss man." Damit zeigte sie, dass sie auch in unangenehmen Momenten Humor bewahrt. Und auch wenn ihr markantes Comeback von kleinen Zwischenfällen begleitet wurde, zeigte die Sängerin, dass sie immer noch zu den Profis gehört, die nichts aus der Ruhe bringen kann – weder modisch noch zwischenmenschlich.

Getty Images Jessica Simpson, Februar 2020

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Februar 2023