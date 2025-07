Thomas Müller kündigt USA-Wechsel mit kultigem Video an

Thomas Müller (35) hat eine kreative Art gefunden, seinen Wechsel in die USA zu verkünden. In einem humorvollen Video auf Instagram, inspiriert von der Kult-Serie "Münchner Geschichten", verabschiedet sich der langjährige Bayern-Star gemeinsam mit seinem Bruder Simon und Vater Gerhard im Cowboy-Look von seinem bisherigen Fußball-Leben in München. Während die Familie an der Isar sitzt und kultige Sprüche der Serie zitiert, kündigt Thomas an: "Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich!" Mit diesem Satz bestätigt er, dass er künftig in der Major League Soccer spielen wird.

Seinen neuen Verein hat Thomas noch nicht verraten. Ob es sich dabei um den Los Angeles FC handelt, der derzeit als Favorit gehandelt wird, oder einen Verein aus einem weiteren US-Bundesstaat mit Cowboy-Charme, bleibt abzuwarten. Die symbolische Abschiedsszene, in der der 35-Jährige in den Sonnenuntergang reitet, lässt Raum für Spekulationen. Sein Video zeugt nicht nur von seiner Liebe zum ungewöhnlichen Humor, sondern auch von der besonderen Verbindung zu seiner Heimatstadt und deren kulturellen Referenzen.

Der Fußballstar, der einst mit dem FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft zahlreiche Erfolge feierte, hatte sich unlängst für eine Fortsetzung seiner Karriere entschieden, nachdem sein Vertrag bei den Münchnern ausgelaufen war. Thomas, bekannt für seinen taktischen Fußballverstand und seine Bodenständigkeit, wirkte nie wie der typische Superstar. Er betonte stets, wie viel ihm die Unterstützung seiner Freunde und Familie bedeutet – ein Wert, der auch in seinem Abschiedsvideo deutlich wird. Mit Sicherheit wird der Start in ein neues Kapitel auf der anderen Seite des Atlantiks ein weiteres aufregendes Kapitel in einer ohnehin schon beeindruckenden Karriere sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller bei seinem finalen Spiel für den FC Bayern München

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im Mai 2025