Das ist Brendan Frasers erste große Rolle nach Oscar-Triumph

Brendan Fraser (56) kehrt nach seinem Oscar-Gewinn für "The Whale" mit einer neuen Hauptrolle in der Dramedy "Rental Family" zurück. In dem von Regisseurin Hikari inszenierten Film spielt der Hollywoodstar einen US-amerikanischen Schauspieler, der in Tokio lebt und dort einen ungewöhnlichen Job annimmt: Er arbeitet für eine Agentur, die sich auf das Vermieten von falschen Familienmitgliedern und Freunden spezialisiert hat. Das berichtet unter anderem Cinema Daily US. Die Premiere ist auf dem Toronto International Film Festival im September geplant, bevor der Film im November 2025 in die US-Kinos kommt.

Der Plot des Films deutet auf amüsante und zugleich emotionale Verstrickungen hin. Brendan Frasers Figur wird Teil einer gemieteten Familie, entwickelt jedoch unerwartet echte emotionale Bindungen zu den Menschen, mit denen er eigentlich nur aus beruflichen Gründen interagiert. Der Film nimmt somit nicht nur die Praxis der Leihagenturen, die es laut SWR Kultur in Japan seit den 1980er-Jahren gibt, kritisch unter die Lupe, sondern zeigt auch, wie Nähe und echte Verbindungen in einer von Fassaden geprägten Welt entstehen können. Neben Brendan gehören auch Mari Yamamoto, Takehiro Hira und Akira Emoto zur internationalen Besetzung des Comedy-Dramas.

Für Brendan markiert "Rental Family" die Rückkehr in eine Hauptrolle, nachdem er nach seiner Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in "The Whale" zunächst nur kleinere Auftritte in Projekten wie "Killers of the Flower Moon" und "Brothers" hatte. Nachdem die Karriere des Schauspielers zwischenzeitlich ins Stocken geraten war, erlebte er mit seinem Oscar-Gewinn 2023 ein emotionales Comeback. Der Filmstar selbst hat sich mehrfach gerührt über die Unterstützung seiner Fans gezeigt und betont, wie sehr ihm die Wiederentdeckung seiner Leidenschaft für die Schauspielerei bedeutet.

Getty Images Brendan Fraser, Februar 2025

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Getty Images Brendan Fraser, 2024