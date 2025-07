The Kid Laroi bestätigt offenbar Trennung von Tate McRae

The Kid Laroi (21) scheint nun bestätigt zu haben, dass er und Tate McRae (22) sich getrennt haben. Der Rapper äußerte sich auf der Plattform X zu Vorwürfen, sein Team würde abfällige Beiträge gegen Tate verbreiten lassen. Diese Posts enthalten Lyrics aus seinem neuen Song "Hot Girl Problems" und bezeichnen die Sängerin scherzhaft als jemanden, der ihn "falsch behandelt" habe. In seiner Antwort distanzierte sich The Kid Laroi klar von diesen Aussagen und teilte mit, dass er daran arbeite, solche Beiträge entfernen zu lassen.

Zusätzlich veröffentlichte der Rapper einen Screenshot eines Gesprächs mit seinem Social-Media-Team. Darin schreibt er deutlich: "Tate und ich verstehen uns gut, und das alles sieht einfach chaotisch und albern aus." Obwohl er keine direkten Details zur Beziehung preisgab, ließ er durch diese Nachricht darauf schließen, dass sie kein Paar mehr sind, jedoch ohne böses Blut auseinandergegangen sind. Somit bleibt ungeklärt, wie lange die Trennung bereits zurückliegt, doch die beiden scheinen sich auf einen respektvollen Umgang geeinigt zu haben.

Noch vor wenigen Monaten zeigten sich die beiden Künstler öffentlich als Paar und machten ihre Liebe bekannt. Sie wurden gemeinsam auf einer Party in Los Angeles gesichtet und scheuten dort nicht, ihre Zuneigung auch vor der Kamera zu zeigen – es schien damals, als wären sie unzertrennlich. Die Auflösung der Beziehung kommt für viele Fans überraschend, da Tate und The Kid Laroi bei früheren Anlässen sehr verliebt wirkten. Zwar ist das Kapitel ihrer Romanze nun offenbar beendet, doch sie scheinen beide darauf bedacht, keinen öffentlichen Streit vom Zaun zu brechen.

Getty Images Tate McRae und The Kid Laroi

Getty Images Sängerin Tate McRae im September 2024 in Newark, New Jersey

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Tate McRae, Sänger