Bill Cosby ehrt verstorbenen TV-Sohn Malcolm-Jamal Warner

Hollywood ist in Trauer: Malcolm-Jamal Warner (54), bekannt durch seine Rolle als Theo Huxtable in der Kultserie "The Cosby Show", ist am vergangenen Sonntag in Costa Rica verstorben. Besonders betroffen zeigt sich Bill Cosby (88), der in der Serie die Vaterfigur von Malcolm-Jamal verkörperte. In einem Gespräch mit CBS News beschrieb er den Verstorbenen als "einen geliebten Freund", der mit seiner Hingabe und seinem Talent die Serie nachhaltig geprägt habe. "Er kannte immer seinen Text und fühlte sich schon als Teenager am Set wohl", erinnerte sich der umstrittene TV-Star.

Malcolm-Jamal war noch vor Kurzem in der Serie "The Resident" zu sehen. Laut Bill war es allerdings etwas anderes, was ihn zuletzt mit Freude erfüllte. Der 88-Jährige hatte noch vor drei Monaten mit ihm telefoniert: "Er erzählte mir etwas, auf das er sehr stolz war. Er hatte in Minnesota ein Konzert mit einem Symphonieorchester gegeben." Nach dem tragischen Verlust sprach Bill auch mit Phylicia Rashad (77), die in der Sitcom die Mutter des verstorbenen Schauspielers verkörperte. Im Interview mit der Nachrichtenorganisation berichtete er, dass sie sich gegenseitig Kraft zugesprochen hätten.

Malcolm ertrank während eines Familienurlaubs an einem Strand in der karibischen Provinz Limón. Laut TMZ wurde der TV-Darsteller von einer starken Strömung erfasst und von Beobachtern gerettet. Am Ufer erhielt er eine Behandlung durch das costa-ricanische Rote Kreuz, doch er starb noch am Unfallort. Berichten zufolge soll der 54-Jährige Urlaub mit seiner Tochter gemacht haben. Eine zweite Person, die bei den Geschehnissen verletzt wurde, liegt zurzeit noch im Krankenhaus.

Anzeige Anzeige

ActionPress / kpa Publicity / Avalon Bill Cosby und Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm-Jamal Warner mit Bill Cosby bei den Impact Awards, April 2011

Anzeige Anzeige