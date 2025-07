Malcolm-Jamal Warners Tochter war bei tödlichem Unfall dabei

Malcolm-Jamal Warner (54) ist während eines Familienurlaubs in Costa Rica auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der Schauspieler wurde an der Cocles Beach in Limón von einer gefährlichen Strömung erfasst. Wie ABC News berichtet, war er nicht allein im Wasser – gemeinsam mit seiner achtjährigen Tochter kämpfte er gegen die Strömung an. Laut örtlicher Polizei gelang es einem Surfer mithilfe seiner Rettungsboje, das Mädchen in Sicherheit zu bringen. Ein freiwilliger Helfer brachte Warner sowie einen weiteren Surfer zurück ans Ufer. Trotz 45-minütiger Wiederbelebungsversuche konnte das Leben des "The Cosby Show"-Stars nicht gerettet werden. Der zweite Surfer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, befindet sich Berichten zufolge jedoch auf dem Weg der Besserung.

Die Familie hatte erst eine Woche in Costa Rica verbracht, als sich die Tragödie ereignete. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde der tödliche Unfall durch eine starke Strömung verursacht – in dem betroffenen Bereich waren Warnschilder aufgestellt. Rettungskräfte waren zum Zeitpunkt des Vorfalls an anderen Einsatzorten im Einsatz, was eine schnellere Hilfeleistung verhinderte. Die lokale Rettungsschwimmer-Organisation Caribbean Guard äußerte sich in einer bewegenden Stellungnahme auf Facebook zu dem tragischen Verlust und appellierte an die Regierung, mehr zur Sicherheit an den Stränden beizutragen: "Wir tun alles, um Risiken zu minimieren – aber ohne Unterstützung der Regierung, klare öffentliche Maßnahmen und starke Rückendeckung durch lokale Unternehmer werden sich solche Tragödien weiterhin ereignen."

Malcolm-Jamal, der in den 1980er-Jahren durch seine Rolle als Theo Huxtable weltberühmt wurde, war ein stolzer Familienvater. Auf Social Media gewährte er immer wieder Einblicke in sein Leben mit seiner kleinen Familie – hielt die Namen seiner Frau und Tochter jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. In einem emotionalen Instagram-Beitrag sprach der "9-1-1"-Darsteller über die Liebe, die er durch seine Familie erfahren durfte: "Zwei wundervolle und schöne Seelen, die mein Leben auf all die Arten bereichern, wie ich es erwartet hatte – und darüber hinaus." Zu Beginn des Urlaubs in Costa Rica soll er laut Beobachtern entspannt und voller Vorfreude gewirkt haben, als er gemeinsam mit seiner Familie ankam – ein Moment, der nun von unfassbarer Tragik überschattet wird.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Januar 2023

