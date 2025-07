Das waren Malcolm-Jamal Warners ikonischste Schauspielrollen

Hollywood trauert um Malcolm-Jamal Warner (54), der am 20. Juli 2025 in Costa Rica ums Leben kam, als er von einer starken Meeresströmung erfasst wurde. Der Schauspieler, der durch die Rolle des Theo Huxtable in der Kultserie "The Cosby Show" berühmt wurde, ertrank an der Playa Grande de Cocles nahe Puerto Viejo de Limón. Trotz versuchter Wiederbelebung durch das Rote Kreuz wurde er laut US Magazine am Strand für tot erklärt. Der 54-Jährige hinterlässt eine Frau und eine Tochter, deren Identitäten er stets aus der Öffentlichkeit heraushielt.

Mit "The Cosby Show", die zwischen 1984 und 1992 ausgestrahlt wurde, begann Malcolm-Jamals Aufstieg zum Star. Die Rolle des charismatischen Theo, inspiriert durch Bill Cosbys (88) realen Sohn, brachte ihm 1986 eine Emmy-Nominierung ein. Doch seine Karriere reichte weit über diese ikonische Serie hinaus. Ob als Co-Star der Sitcom "Malcolm & Eddie", in Dramen wie "Sons of Anarchy" und Suits oder zuletzt in der Arztserie "The Resident" – Malcolm-Jamal zeigte sich vielseitig. In "The Resident" spielte er den brillanten Chirurgen Dr. AJ Austin und blieb bis zum Ende der Serie im Jahr 2023 fester Bestandteil des Casts.

Im Privaten war Malcolm-Jamal durch sein zurückgezogenes Leben bekannt. Nach früheren Beziehungen zu Michelle Thomas und Regina King (54) fand er in seiner Ehe und Vaterschaft Erfüllung. Sein ruhiges Familienleben schätzte er ebenso wie die Herausforderungen seiner Rollen. Besonders erinnerungswürdig war sein Einsatz in sozial geprägten Projekten – etwa in der Kinderserie "The Magic School Bus", wo er als Synchronsprecher Kinderherzen eroberte. Trotz seiner Erfolge blieb Malcolm-Jamal geerdet und wurde sowohl von Kollegen als auch von Fans für seine Bescheidenheit geliebt. Auch sein Serien-Vater Bill Cosby erinnert sich noch genau an die damalige gemeinsame Arbeit und hält den 54-Jährigen mit herzlichen Worten in Erinnerung.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, "The Resident"-Darsteller

kpa Publicity / Avalon Malcolm-Jamal Warner in "The Cosby Show", 1985

Getty Images Malcolm-Jamal Warner im Jahr 2009