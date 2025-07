Diese Botschaft hatte Malcolm-Jamal Warner in seinem Podcast

Am 18. Juli 2025 ist Malcolm-Jamal Warner im Alter von 54 Jahren tragisch bei einem Badeunfall in Costa Rica ums Leben gekommen. Kurz vor seinem Tod hatte der Schauspieler, bekannt durch seine Rolle als Theo Huxtable in "The Cosby Show", eine neue Folge seines Podcasts "Not All Hood" veröffentlicht. Dort sprach er eindrücklich über Themen wie die Bedeutung von "Black Excellence", gesellschaftliche Herausforderungen und historische Missstände bei der Repräsentation schwarzer Soldaten. "Schwarzes Überleben an sich ist schwarze Stärke", erklärte er in seinem letzten öffentlichen Gespräch und zeigte damit einmal mehr, wie wichtig ihm das Thema schwarze Kultur war.

In den letzten Monaten rückte Malcolm-Jamal (54) in Interviews und Podcasts auch seinen familiären Fokus in den Vordergrund. Der Schauspieler, der seine Frau und Tochter bewusst aus der Öffentlichkeit heraushielt, sprach offen über die Liebe und das Glück, das ihm seine Familie schenkte. "Ich wusste, dass ich eines Tages mit genau dieser Frau ein Kind haben wollte", erklärte er in einem Mai-Interview im Podcast "Hot & Bothered". Er betonte stets, wie dankbar er dafür war, Teil eines so harmonischen Familienlebens zu sein und wie sehr ihn diese Bindungen bereicherten. Auch die Freundschaft seiner Tochter mit der Tochter seiner ehemaligen "The Cosby Show"-Kollegin Keshia Knight Pulliam (46) erfüllte ihn mit Freude.

Malcolm-Jamals Rolle als stolzer Vater und sein Einsatz für die schwarze Kultur hinterlassen ein eindrucksvolles Vermächtnis, das ihn weit über seine Zeit in "The Cosby Show" hinaus prägte. Der Schauspieler reflektierte oft über sein Leben und wie er in Erinnerung bleiben wollte. Sein größter Wunsch war, als "guter Mensch" in den Herzen der Menschen weiterzuleben, wie er in einem seiner letzten Interviews verriet. Obwohl sein plötzlicher Tod eine große Lücke hinterlässt, bleibt sein Engagement für Familie und Gemeinschaft ein bewundernswertes Beispiel.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Februar 2020

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, TV-Star

ActionPress / kpa Publicity / Avalon Bill Cosby und Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler