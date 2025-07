Ehemann von Emilie Kiser: Doch keine Anklage nach Kindstod

Der tragische Tod des dreijährigen Trigg Kiser beschäftigt weiterhin die Öffentlichkeit, doch eine juristische Auseinandersetzung wird es in diesem Zusammenhang nicht geben. Am 25. Juli teilte die Staatsanwaltschaft von Maricopa County mit, dass Brady Kiser, der Ehemann von Social-Media-Star Emilie Kiser, keine Anklage wegen des Vorfalls drohe. Das berichtet People. Trigg war am 12. Mai in den Pool der Familie in Arizona gefallen und sechs Tage später an den Folgen des Unfalls verstorben. Zu diesem Zeitpunkt war Brady mit Trigg und dem neugeborenen Sohn Theodore zu Hause, während Emilie sich mit Freunden traf.

Nach einer ausführlichen Untersuchung kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass die Beweislage nicht ausreicht, um eine Anklage wegen krimineller Fahrlässigkeit zu gewährleisten. Zwar hatte die Polizei zuvor eine Anklageerhebung wegen des Vorwurfs der Kindesmisshandlung empfohlen, doch nach einer erneuten Prüfung wurde diese Option verworfen. Bradys Anwalt betonte gegenüber People seine Dankbarkeit: "Brady befindet sich weiterhin in Trauer und ist dankbar, dass er mit seiner Familie zusammen sein kann, um gemeinsam zu trauern. Wir schätzen das Mitgefühl und die Unterstützung, die uns in dieser schwierigen Zeit entgegengebracht werden."

Im Mai mussten Emilie und Brady den herben Verlust ihres kleinen Sohnes verkraften. Laut Polizeiangaben sei der Familienvater durch sein Baby abgelenkt gewesen und habe Trigg beim Spielen im Garten aus den Augen verloren. Erst nach wenigen Minuten stellte er fest, dass der Dreijährige in den Pool gestürzt war und zog ihn sofort heraus. Der erstgeborene Sprössling des Paares musste mehrfach wiederbelebt werden, wurde anschließend ins Phoenix Children’s Hospital gebracht und dort intensivmedizinisch versorgt. Nur wenige Tage später erlag Trigg seinen Verletzungen.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, ihr Mann Brady und ihr Sohn Trigg

Instagram / emiliekiser Trigg, Brady und Emilie Kiser im September 2024

