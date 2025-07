5-SOS-Gitarrist Michael Clifford erwartet sein zweites Kind

Michael Clifford (29), bekannt geworden als Gitarrist der Band 5 Seconds of Summer, hat aufregende Neuigkeiten mit seiner Fangemeinde geteilt: Der Musiker und seine Ehefrau Crystal Leigh erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Dies verkündete der Musiker kürzlich auf Instagram. In einer Bilderreihe präsentierte das Paar stolz den runden Bauch von Crystal, geschmückt mit funkelnden Buchstaben und bunten Stickern, die "Baby 2" buchstabierten. Auf den Fotos ist außerdem das erste Kind des Paares zu sehen, das 2023 geboren wurde.

Die frohe Botschaft teilte Michael am selben Tag, an dem sein erstes Soloalbum "Sidequest" veröffentlicht wurde, womit er als letztes Mitglied der Band den Schritt in die Solokarriere wagte. Mit seiner ersten Single "Cool", die im April 2025 erschienen ist, legte er den Grundstein für sein neuestes musikalisches Projekt. Diese persönliche und künstlerische Neuorientierung scheint ein weiterer Meilenstein in einem Jahr zu sein, das bereits von Familienglück geprägt ist. Fans der Band und Freunde der Familie gratulierten den werdenden Eltern in den sozialen Medien und zeigten sich begeistert von der Ankündigung.

Der Boybandstar und das Model sind schon seit einigen Jahren liiert. 2019 erfolgte die Verlobung im Urlaub auf Bali. Nachdem sie ihre geplante große Zeremonie wegen der anhaltenden Corona-Pandemie absagen mussten, gaben sich Michael und Crystal 2021 im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Ende 2023 kam schließlich Töchterchen Lua Stevie zur Welt und machte das Liebesglück des Paares perfekt.

Instagram / michaelclifford Crystal Leigh und Michael Clifford, Juli 2025

Instagram / michaelclifford Crystal Leigh und Michael Clifford mit ihrer Tochter, Juli 2025

Getty Images Michael Clifford, Musiker

