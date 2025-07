Fans begeistert: Inaontour baut Schrank mit einem Arm auf

Inaontour (29) beweist wieder einmal ihre Stärke. Mit 26 Jahren erlitt die Influencerin einen schweren Schlaganfall, der eine halbseitige Lähmung ihres Körpers auslöste. Seither kann sie nur noch einen ihrer beiden Arme richtig nutzen. Aktuell steckt Ina inmitten eines Umzugs und zeigt, dass sie einen Schrank auch mit einem Arm aufbauen kann. "Schrank aufbauen mit nur einem Arm geht nicht? Ich zeige euch jetzt das Gegenteil", schreibt sie zu einem Video auf Instagram, das zeigt, wie sie eine Kommode aufbaut. "Deswegen glaubt immer an euch selbst und lasst den Kopf nicht hängen", motiviert sie ihre Community.

Der Schrankaufbau steht im Zusammenhang mit einem besonderen Anlass: Ina und ihr Partner Fabi sind kürzlich in ein neues gemeinsames Haus gezogen. In der Kommentarspalte bekommt Ina für ihre unerschütterliche Willensstärke reichlich positives Feedback. "Du kannst so stolz auf dich sein", "Du siehst so toll aus und bist so positiv. Ich liebe es" und "Du kannst so megastolz auf dich sein. Das schaffen viele mit zwei gesunden Armen nicht", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Bereits vor einigen Wochen hatte Ina ihren Followern die große Neuigkeit verkündet: Zusammen mit Fabi wagt sie den Schritt in ein gemeinsames Traumhaus. Schon damals zeigte die Influencerin ihre große Freude. "Oh mein Gott, ja – es hat geklappt! Ich ziehe nicht nur um, sondern wir ziehen zusammen in unser Traumhaus. Ich freue mich so krass und bin überglücklich", schrieb sie auf Social Media. Für das Paar bedeutete der Umzug nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch einen weiteren Meilenstein in der Beziehung.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, 2025

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

