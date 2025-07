Trailer und Start: Alles zur zweiten "Percy Jackson"-Staffel

Percy Jackson ist zurück. Ab dem 10. Dezember startet die zweite Staffel der Serie "Percy Jackson" auf Disney+. Das verkündet der Mäusekonzern jetzt in einem offiziellen Instagram-Post. Aber nicht nur das: Die Fans bekommen auch gleich einen ersten Trailer mitgeliefert. Darin wird schnell klar, dass auf Percy (Walker Scobell) und seine Freunde jede Menge Drama und Action wartet. In der neuen Season treffen die Halbgötter auf die Zyklopen der griechischen Mythologie: Percys bester Freund, der Satyr Grover (Aryan Simhadri), wurde vom Zyklopen Polyphem entführt und muss nun befreit werden. Im Laufe der Mission warten auch neue Bekanntschaften auf den Sohn von Poseidon – gute wie schlechte. Zum einen müssen die Freunde sich einem Seemonster im Bermudadreieck stellen.

Obwohl die zweite Staffel noch nicht mal gestartet ist, hat Disney bereits eine dritte bestellt. Zu der gibt es zwar noch kaum offizielle Details, aber laut Filmstarts sickerte bereits durch, welcher Roman der Reihe von Autor Rick Riordan (61) die Vorlage für die dritte Season sein wird. Dabei soll es sich um den dritten Band "Percy Jackson – Der Fluch der Titanen" handeln. Das Buch behandelt eine Rettungsmission, auf die Percy zusammen mit seinen Freunden Grover, Zeus' Tochter Thalia (Tamara Smart) und Athenes Tochter Annabeth (Leah Jeffries) geschickt wird. Die vier sollen den jungen Halbgöttern Bianca (Olive Abercrombie) und Nico di Angelo (Levi Chrisopulos) – beides Kinder von Hades, dem Gott der Unterwelt – helfen. Doch als Annabeth von den Manticoren, Fabelwesen mit menschlichem Kopf, Löwenkörper und Skorpionschwanz, entführt wird, müssen sie sich weit größeren Gegnern stellen.

"Percy Jackson" erfreut sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit. Der erste der Jugendbücher erschien 2005 und wird seitdem mit Begeisterung gelesen. 2010 kam mit "Percy Jackson – Diebe im Olymp" eine erste Verfilmung in die Kinos. Damals spielten Logan Lerman (33), Alexandra Daddario (39) und Brandon T. Jackson die Hauptrollen Percy, Annabeth und Grover. In weiteren Nebenrollen waren Hollywoodstars wie Pierce Brosnan (72), Sean Bean (66) und Uma Thurman (55) zu sehen. Ein riesiger Kinohit wurde das Fantasy-Spektakel allerdings nicht. Zwar gab es mit "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen" einen Nachfolger, aber auf einen dritten Teil warteten die Fans der Reihe vergeblich. Mit der Serie startete Disney 2023 einen neuen Versuch – und das diesmal mit Erfolg. Die erste Staffel erfreute sich großer Begeisterung und die Erwartungen an Staffel zwei sind hoch.

Disney Leah Jeffries, Walker Scobell und Aryan Simhadri in der "Percy Jackson"-Serie

Getty Images Aryan Simhadri, Leah Sava Jeffries und Walker Scobell bei der "Percy Jackson: Die Serie"-Premiere

Disney Brandon T. Jackson, Logan Lerman und Alexandra Daddario in "Percy Jackson – Diebe im Olymp", 2010