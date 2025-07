Sicherheitsrisiko: Cristiano Ronaldo trainiert in Österreich

Seit Sonntag bestreitet der saudische Fußballklub Al-Nassr sein Trainingslager im bescheidenen Saalfelden in Österreich. In ein paar Tagen soll auch Cristiano Ronaldo (40) zu seinen Mitspielern dazustoßen. Für den Fußballstar müssen allerdings besondere Vorkehrungen getroffen werden. Daniel Fischer, der das Camp der Mannschaft organisiert, erklärte gegenüber APA, dass der Portugiese mit seinem eigenen Sicherheitsteam anreisen wird. Obendrein sorgt auch die separate Anreise für ein wenig Privatsphäre. Dennoch sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass das Training ungestört stattfinden kann. "Österreich ist bekannt dafür, dass die Menschen hier die Klubs in Ruhe arbeiten lassen", berichtete der Organisator.

Das hoteleigene Gelände des Hotels Brandlhof dient als Trainingsplatz, wo Cristiano und seine Mannschaft hoffentlich ungestört arbeiten können. Geplant sind laut Kurier außerdem drei Testspiele: Am 26. Juli geht es in Saalfelden gegen den TSV St. Johann, am 30. Juli trifft das Team in Grödig auf Toulouse und am 2. August findet eine weitere Partie in Grödig statt, bei der Sheffield United als möglicher Gegner gehandelt wird. Mit besonderer Vorfreude wird erwartet, dass Ronaldo in diesen Matches auf dem Platz stehen wird, da der Stürmer in seiner Karriere noch nie in Österreich gespielt hat.

Cristiano wird von vielen Fans als bester Fußballer aller Zeiten gehandelt. Es ist keine Seltenheit, dass fanatische Unterstützer während seiner Partien den Platz stürmen. Zuletzt wurde dieses Problem bei der Beerdigung seines Teamkollegen aus der portugiesischen Nationalmannschaft deutlich. Der 40-Jährige entschied sich dazu, die Trauerfeier für Diogo Jota (✝28) nicht zu besuchen. Laut Mirror habe er die Aufmerksamkeit an diesem tragischen Tag nicht auf sich ziehen wollen.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

ActionPress Cristiano Ronaldo bei der Qualifizierung für die UEFA 2024

Getty Images Diogo Jota und Cristiano Ronaldo bei EM 2024 in Frankfurt am Main