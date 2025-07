Ben Affleck und Jennifer Garner vereint bei Baseballspiel

Zuletzt sorgten sie mit eisiger Stimmung für Schlagzeilen: Nun wurden der zweifache Oscar-Preisträger Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (53) bei einem Baseballspiel der Red Sox gegen die Tampa Bay Rays in Boston gesichtet. Gemeinsam mit ihren zwei jüngeren Kindern, Samuel (13) und Fin (16), genossen sie am Freitag einen Abend im legendären Fenway Park, wie Bilder von People zeigen. Während ihre älteste Tochter Violet (19) nicht anwesend war, saß das ehemalige Ehepaar lächelnd und vertieft in Gespräche neben den Jugendlichen in der ersten Reihe. Auf einer Jumbotron-Aufnahme zeigten sie ihre Unterstützung für das Team, passend gekleidet in Rot-Blau-Tönen. "Eine großartige Red Sox-Familie, Ben Affleck, Jennifer Garner und ihre Kinder", betonte NESN-Kommentator Dave O'Brien, als die Kameras auf ihren Ausflug gerichtet waren.

Ben, der aus Massachusetts stammt, ist ein bekannter Red Sox-Fan und verbindet seinen Aufenthalt dort mit Familienzeit. Trotz ihrer Scheidung im Jahr 2018 und dem späteren Ende von Bens Ehe mit Jennifer Lopez (55), alias J.Lo, im Januar dieses Jahres pflegen er und Jennifer eine bewundernswerte Co-Parenting-Beziehung. Zuletzt sorgte die Schauspielerin mit einer rührenden Vatertags-Hommage an den "The Accountant"-Star für Schlagzeilen. Mit der Aufnahme eines Throwback-Bildes, das ihn mit einem ihrer Babys zeigt, unterstrich sie die Wichtigkeit seiner Rolle als Vater ihrer drei Kinder.

Das harmonische Miteinander der beiden bei diesem Event zeigt eine erfreuliche Dynamik, insbesondere angesichts vergangener Anspannungen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Begegnungen wie die Abholung von Sohn Samuel vom Flughafen, bei der sie distanziert auftraten, trugen beispielsweise zu Spekulationen über ihre Beziehung bei. Doch es scheint, als ob Momente wie das Baseballspiel die Priorität des gemeinsamen Nachwuchses und die enge familiäre Bindung wieder in den Vordergrund rücken. Zuletzt wurde der Schauspieler unter anderem dabei gesichtet, wie er sich Immobilien im eleganten Stadtteil Brentwood ansah. Fotos, die unter anderem der Daily Mail vorliegen, belegen dies. Brisant dabei: Die besichtigten Anwesen liegen unweit des Hauses seiner Ex-Frau Jennifer Garner.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024