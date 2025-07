Jennifer Lopez übt mit Tänzer auf der Bühne Sexstellung aus

Ob Jennifer Lopez (55) ihre Fans mit dieser Choreografie abgeholt hat? Die Sängerin trat am Wochenende auf Teneriffa beim Cook Music Fest auf und gab auf der Bühne offenbar alles. Wie Daily Mail berichtet, gehörten zu ihren Tänzen auch diverse nachgestellte Sexpositionen. Dafür holte der Popstar sich auch die Hilfe ihrer Tänzer. Unter anderem räkelte Jennifer sich auf allen Vieren auf der Bühne, während einer ihrer Tänzer unmittelbar hinter ihr stand. Auf den Bildern ist zudem zu sehen, dass sie von einem der Tänzer hochgehoben wurde, sodass sie mit den Knien auf seinen Schultern saß und sein Kopf genau zwischen ihren Beinen war. Den Fans schien diese extrem sexy Show aber gefallen zu haben.

Vielleicht zelebriert Jennifer mit ihren Tanz-Moves auch nur ihre aktuelle Freiheit. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte sie einen Song, in dem sie die Trennung von Ben Affleck (52) verarbeitet, und wie sie während der Show erzählt, gibt auch dieser ihr ein Gefühl von Freiheit. Beim Release Anfang des Monats stellte sie das Werk namens "Wreckage of You" vor und betonte, dass es ihr jetzt deutlich besser gehe. Der Text behandelt einen Befreiungsschlag. "Ich werde nie wieder zulassen, dass du dich von mir verabschiedest. Es war perfekt, als du mich glauben ließest, es würde für mich besser. Es hat mich stärker, kugelsicherer gemacht. Jetzt sieh zu, wie ich aus deinen Trümmern klettere", heißt es in dem Lied.

Nun scheint Jennifer sich aber wieder ganz ihrer Musik zu widmen – und auf der Bühne drehte sie schon bei vorherigen Konzerten ordentlich frei. Bei den American Music Awards im Mai ging die 55-Jährige erneut aufs Ganze und kam den Background-Tänzern besonders nahe. Während der Show performte sie ein Medley aus ihren 23 größten Hits, als sie mitten in einer Tanzeinlage zu einer Tänzerin ging und sie leidenschaftlich küsste. Danach war auch einer der männlichen Tänzer dran. Die Zuschauer fanden das aber eher wenig unterhaltsam, wie sich bei X herausstellte. "Jennifer Lopez hat den Bezug zur Realität verloren", ärgerte sich ein User, und ein anderer meinte: "J.Lo ist ein Witz."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Popstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Background-Tänzerin bei den American Music Awards, Mai 2025