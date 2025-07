Wrestling-Legende Undertaker trauert um Hulk Hogan (†71)

Die Wrestling-Welt muss einen großen Verlust verkraften: Gestern wurde bekannt, dass Hulk Hogan im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Der ehemalige WWE-Superstar soll in seinem Zuhause in Clearwater, Florida, einen Herzstillstand erlitten haben. Sein ehemaliger Kollege und früherer Rivale, der Undertaker (60), nahm auf Instagram mit emotionalen Worten Abschied. "Die Wrestling-Welt hat eine wahre Legende verloren. Seine Beiträge zu unserem Geschäft sind unermesslich, und dafür bin ich ihm dankbar. Danke, Hulk Hogan", schrieb er zu Erinnerungsfotos aus gemeinsamen Zeiten – sowohl im Ring als auch abseits davon.

Während ihrer aktiven Karrieren galt die Rivalität zwischen Hulk und Undertaker als eine der denkwürdigsten im Wrestling-Ring. Das Ganze begann im Jahr 1991 während der Survivor Series, als Mark William Calaway, wie der Undertaker bürgerlich heißt, seinen ersten WWF-Titel (heute WWE-Championship) gegen ihn gewann. Zudem gerieten sie auch aufgrund ihrer unterschiedlichen Charaktere aneinander. Während Hulk den typischen amerikanischen Helden darstellte, sorgte Undertaker als düstere Figur für Angst und Schrecken. Trotz ihrer großen Feindschaft trafen die beiden im Ring gar nicht oft aufeinander – lediglich dreimal. Dies lag daran, dass beide zu unterschiedlichen Zeiten ihre Karrierehöhepunkte hatten.

Gestern war Terry Gene Bolleas, wie Hulk bürgerlich hieß, plötzlicher Tod bekannt geworden. Dazu berichtete People, dass zum Anwesen des Wrestlers am 24. Juli gegen 9:51 Uhr Ortszeit Rettungskräfte und die Polizei gerufen wurden. Der 71-Jährige erlitt zuvor einen Herzstillstand. Er wurde umgehend ins Morton Plant Hospital gebracht, wo er schon wenig später starb. Eine Woche vor seinem Tod soll es ihm bereits schlecht gegangen sein. So habe er nach einer Operation am Hals nicht mehr sprechen können und musste medizinisch überwacht werden.

Instagram / undertaker Hulk Hogan und Undertaker

Getty Images Undertaker im Februar 2024

