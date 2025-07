Hulk Hogans Witwe Sky äußert sich erstmals zu seinem Tod

Hulk Hogan (71) ist gestern gestorben. Der Wrestling-Star erlitt am Donnerstagmorgen in seinem Zuhause in Clearwater Beach, Florida, einen Herzstillstand. Seine Ehefrau Sky Daily äußert sich nun mit bewegenden Worten erstmals zu seinem Tod. "Ich war darauf nicht vorbereitet... und mein Herz ist gebrochen", schrieb sie in einem emotionalen Instagram-Post und fügte hinzu: "Er hatte mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, aber ich war fest davon überzeugt, dass wir sie überwinden würden. Ich hatte so viel Vertrauen in seine Stärke. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit." Hulk und Sky waren erst seit 2023 miteinander verheiratet.

Des Weiteren erklärte Sky in ihrem Post, dass, auch wenn seine körperliche Verfassung in den vergangenen Monaten immer mehr nachließ, Hulk stets alles für seine Unterstützer habe geben wollen. "Ihr habt ihm alles bedeutet", versicherte Sky und erinnerte daran, dass ihr Liebster für zahlreiche Menschen ein Held war. Für sie persönlich sei er jedoch mehr gewesen als nur die Wrestling-Legende, die die Welt kannte. "Für mich war er Terry. Der Mann, den ich liebte. Mein Partner. Mein Herz." Hulk zu verlieren, sei so plötzlich für sie gekommen.

Hulk Hogan, bürgerlich Terry Gene Bollea, war eine der prägendsten Figuren im Wrestling und erlangte weltweiten Ruhm in den 1980er- und 1990er-Jahren. Auch in den letzten Jahren blieb er dem Wrestling als Experte erhalten. Vor seinem Tod soll er allerdings mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben. So sei Hulk erst kürzlich am Hals operiert worden – danach habe sich sein Zustand rapide verschlechtert. Gestern früh wurden Rettungskräfte zu seinem Haus gerufen. Wenig später schied er im Morton Plant Hospital im Alter von 71 Jahren aus dem Leben.

Instagram / mrs.sky.hogan Hulk Hogan und seine Frau Sky, 2025

Instagram / skygirlie Sky Daily und Hulk Hogan

