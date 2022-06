Konzertabbruch: 5-Seconds-of-Summer-Drummer im Krankenhaus

5 Seconds of Summer müssen einen Schreckensmoment verkraften! Bevor es im Winter auf Konzerttour durch ihre Heimat geht, touren die vier Musiker derzeit durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings konnte ihr Gig in Houston am vergangenen Sonntag nicht wie geplant durchgezogen werden. Der Auftritt von Luke Hemmings (25), Ashton Irwin (27), Michael Clifford (26) und Calum Hood (26) wurde plötzlich abgebrochen. Zunächst war unklar, warum – jetzt hat sich aber herausgestellt: Es gab einen medizinischen Notfall innerhalb der Band.

Auf Twitter meldete sich Drummer Ashton zu Wort und entschuldigte sich höchstpersönlich bei seinen Fans. "Leider hat mein Körper unter der enormen Hitze aufgegeben. Ich litt an einer intensiven Migräne, die durch Erschöpfung und Überhitzung auf der Bühne verursacht wurde – und wodurch ich mein Sehvermögen verloren habe", schrieb er. Der Musiker habe im Krankenwagen abtransportiert und medizinisch versorgt werden müssen, er habe sogar Symptome eines Schlaganfalls aufgezeigt. Trotz seiner körperlichen Probleme habe er aber nur an die angereisten Fans denken können. "Ich habe im Krankenwagen geweint, weil ich das Gefühl hatte, viele Menschen im Stich gelassen zu haben", erinnerte er sich.

Sein Team und die Einsatzkräfte hätten sich allerdings gut um den 27-Jährigen gekümmert und dafür gesorgt, dass er bald wieder auf der Bühne stehen kann. "Ich passe jetzt auf mich auf und ruhe mich aus", versprach Ashton seinen besorgten Fans aber.

