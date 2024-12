Großes Wiedersehen: Courteney Cox ist bei "Scream VII" dabei

Courteney Cox (60) gehört zum Ur-Cast der berühmten Slasher-Filmreihe Scream. Und auch im siebten Teil dürfen die Fans sich jetzt auf ein Wiedersehen mit der Schauspielerin freuen. Das bestätigt jetzt das Branchenmagazin Deadline. Wie schon in den Filmen zuvor spielt die US-Amerikanerin die Reporterin Gale Weathers. Als solche hat sie schon jede Menge Erfahrung mit dem scheinbar übermächtigen, maskierten Mörder, Ghostface genannt. Genau wie Courteney kehrt auch Neve Campbell (51) in ihrer Kultrolle als Sidney Prescott zurück. Die Hauptdarstellerinnen der fünften und sechsten "Scream"-Teile, Jenna Ortega (22) und Melissa Barrera (34), werden nicht wieder dabei sein. Für den Kinostart wurde Februar 2026 angepeilt.

Die Produktion von "Scream VII" soll bereits in vollem Gange sein. Viel ist zum neuen Teil des Horrorfilms allerdings nicht bekannt. Die Handlung wird bisher noch unter Verschluss gehalten. Was die Besetzung betrifft, wünschten sich Fans auch ein Comeback von Patrick Dempsey (58), der bereits im dritten Film eine wichtige Rolle spielte. Der Grey's Anatomy-Darsteller schien auf Nachfrage in der "Today Show" nicht abgeneigt zu sein, wieder in das Franchise einzusteigen. Es habe auch schon ein Gespräch gegeben. "Ich warte noch auf das Drehbuch. Es gab ein Gespräch darüber. Ich habe noch nichts gesehen", meinte der Schauspieler.

Der Hype um "Scream" begann bereits im Jahr 1996. Kopf hinter den beliebten Horrorfilmen war Regisseur Wes Craven (✝76). Neben Courteney und Neve gehörten damals auch David Arquette (53) und Skeet Ulrich (54) zur originalen Besetzung. Sogar die junge Drew Barrymore (49) hatte eine kleine Rolle. Über die Jahre wurde der Cast immer mal wieder ergänzt oder ausgetauscht – aber eines blieb gleich: Die Protagonisten mussten vor dem brutalen, vermummten Mörder fliehen. "Scream" erfreut sich aber bis heute einer großen Fangemeinde und gilt unter Horror-Anhängern als Kult, sodass sicherlich auch der siebte Teil mit Spannung erwartet wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Szene aus "Scream"

Anzeige Anzeige

Anzeige