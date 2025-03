Schauspielerin Courteney Cox hat Beauty-Fillern abgeschworen

Courteney Cox (60) hat einen konsequenten Schlussstrich unter den übermäßigen Einsatz von Beauty-Fillern gezogen und setzt nun auf einen natürlicheren Ansatz, um ihre Schönheit zu bewahren. Wie ein Insider gegenüber Life & Style verriet, habe sich die Schauspielerin für eine komplette Kehrtwende entschieden und lässt stattdessen aufwendige Facials und Laserbehandlungen durchführen. Seit sie im Juni letzten Jahres ihren 60. Geburtstag feierte, habe sie ihre Beauty-Routine perfektioniert. Ihre gute Freundin Jennifer Aniston (56), genau wie Courteney bekannt aus Friends, unterstützt sie dabei tatkräftig. Für ein neues Filmprojekt sorgt Jen laut der Quelle sogar dafür, dass Courteney in Bestform vor die Kamera tritt – inklusive gemeinsamer Workouts.

Courteney hat in der Vergangenheit mit kosmetischen Eingriffen experimentiert, was sie inzwischen kritisch betrachtet. In einem Interview mit The Sunday Times im Jahr 2022 gestand die "Cougar Town"-Darstellerin, dass sie eine Phase durchlebt habe, in der sie verzweifelt versuchte, jünger auszusehen. "Ich habe Dinge mit meinem Gesicht gemacht, die ich heute nie mehr tun würde", gab sie zu. Ihre Einsicht, dass sie dadurch unnatürlich wirkte, führte zu ihrer Entscheidung, eine andere Strategie zu verfolgen. Laut einer weiteren Quelle sei die jetzige Herangehensweise der Schauspielerin von großem Erfolg gekrönt: "Sie sieht wunderschön aus – und gar nicht künstlich."

Neben ihrer Karriere und ihrem äußeren Erscheinungsbild steht bei Courteney auch die Freundschaft mit Jennifer im Vordergrund. Die beiden verbindet eine enge Beziehung, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht, als sie gemeinsam für die Erfolgsserie "Friends" vor der Kamera standen. Während sie früher selten gemeinsam trainierten, zeigt sich ihre Freundschaft heute in neuen Facetten: Vom Workout bis hin zu gegenseitiger Unterstützung für anstehende Filmprojekte. Courteney, die eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, scheint das Älterwerden mittlerweile mit mehr Gelassenheit zu betrachten.

Anzeige Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox in Malibu 2018

Anzeige Anzeige