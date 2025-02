Courteney Cox findet liebevolle Worte für Jennifer Aniston

Courteney Cox (60) hat ihrer langjährigen Freundin Jennifer Aniston (56) zum Geburtstag gratuliert und dabei öffentlich ihre enge Verbindung betont. Am 11. Februar, Anistons 56. Geburtstag, teilte Courteney eine nostalgische Aufnahme der beiden auf Instagram und schrieb dazu: "Happy Birthday, meine Freundin fürs Leben. Es hat nie eine großzügigere, liebende, talentiertere, schönere, lustigere und treuere Freundin gegeben. Ich fühle mich so glücklich, mit dir zu wachsen." Auch in gemeinsamen Erinnerungen schwelgte Courteney: "Erinnerst du dich an unser CATS-Vorsprechen?", schrieb sie mit einem Augenzwinkern. Jennifer zeigte sich bereits im Juni zu Courteneys 60. Geburtstag ähnlich herzlich und bezeichnete sie damals als "eine ihrer besten Freunde fürs Leben".

Jennifer und Courteney verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die in der berühmten Serie "Friends" begann, wo sie zusammen mit Lisa Kudrow (61), David Schwimmer (58), Matt LeBlanc (57) und dem kürzlich verstorbenen Matthew Perry (✝54) zur Kult-Besetzung gehörten. Die beiden Schauspielerinnen haben privat immer wieder ihre Zuneigung füreinander betont und bewiesen, dass sie sich nicht aus den Augen verlieren. Auch abseits großer Anlässe wie Geburtstagen kommen Einblicke in ihre Freundschaft ans Licht. Im November berichtete Courteney in einem Podcast scherzhaft, dass Jennifer einige Kostüme von ihrem Seriencharakter Monica behalten habe. "Und ich meine, es steht ihr immer noch fantastisch. Sie hat so eine großartige Figur und sie ist so bezaubernd", fügte sie hinzu.

Privat sind die beiden Schauspielerinnen ebenfalls eng verbunden. Für Courteney, die sich aktuell in einer Beziehung befindet und eine Tochter hat, scheint die Freundschaft zu Jennifer ein beständiger Anker zu sein. Jennifer selbst hat nach zwei gescheiterten Ehen, darunter mit Brad Pitt, ihre engsten Freunde immer wieder als wichtigste Stütze bezeichnet. Besonders ihre Verbindung zu Courteney, die sie in Interviews oft "meine Schwester" nennt, gehört wohl zu den verlässlichsten Beziehungen in ihrem Leben. Die emotionale Tiefe und der Humor, die sie in ihrer Serie als Rachel und Monica teilten, finden sich offenbar auch in ihrer realen Freundschaft wieder – ein Band, das die Fans bis heute bewundern.

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox

