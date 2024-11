Jennifer Aniston nahm einige Modestücke aus "Friends" mit

Courteney Cox (60) hat kürzlich im Podcast Fashion Neurosis enthüllt, dass ihre langjährige Freundin und "Friends"-Co-Star Jennifer Aniston (55) es liebte, die Kleidung ihrer Figur Monica aus der beliebten TV-Show auszuleihen. Courteney, die in der Serie als Monica Geller berühmt wurde, erklärte auch, dass Jennifer einige Outfits nach dem Serienfinale nie zurückgegeben habe. Jennifer, die die Rolle der Rachel Green spielte, habe dann gerne sagt: "Oh ja, das habe ich in Friends getragen". Courteney ergänzt: "Und ich meine, es sieht toll an ihr aus. Sie hat eine tolle Figur und sie ist bezaubernd." Besonders ein geblümtes Kleid hat es Jennifer angetan – Courteney fragt sich, warum gerade dieses Stück.

Im Jahr 2022 postete Jennifers langjähriger Friseur Chris McMillan ein Foto auf Instagram, das sie neben ihm in genau jenem Präriekleid zeigt. Die Erinnerung an die alten Folgen entfachte bei den Fans erneut das "Friends"-Fieber, nachdem Jennifer das Bild mit der Bemerkung "Kommt euch das Kleid bekannt vor? Habe es immer noch!" in ihrer Story teilte. Die Schauspielerin freut sich auch sehr darüber, dass die Mode der 90er-Jahre zurückkehrt. In einem Interview mit Vogue im Jahr 2016 wurde Jennifer fast überschwänglich, als man ihr sagte, dass der "Friends"-Stil wieder in sei. "Die 90er kommen zurück?!", fragte sie begeistert und fügte hinzu: "Das ist großartig."

Abseits der Garderobe hat der enge Kontakt zwischen Jennifer und Courteney über die Jahre hinweg Bestand gehabt, was den "Friends"-Fans große Freude bereitet. Ihre Freundschaft begann während der Dreharbeiten zu der Serie, die von 1994 bis 2004 lief. Die beiden Schauspielerinnen haben sich seither immer gegenseitig unterstützt, sowohl beruflich als auch privat. Diese besondere Verbindung zeigt sich auch darin, dass Courteney im Jahr 2019 Trauzeugin bei Jennifers Hochzeit mit Justin Theroux (53) war. Trotz der Scheidung ist die Freundschaft zwischen den beiden Hollywoodstars ungebrochen, und diese zeigen sie immer wieder bei öffentlichen Auftritten und auf Social Media. Auch mit den anderen Co-Stars besteht immer noch ein freundschaftliches Verhältnis.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrchrismcmillan Star-Friseur Chris McMillan und Jennifer Aniston in einem aus "Friends" bekanntem Kleid

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Pressefoto der Serie "Friends"

Anzeige Anzeige