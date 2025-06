Wendepunkt: Courteney Cox und Tochter Coco sind sich näher

Courteney Cox (61) hat in einem Interview über ihre Beziehung zu ihrer Tochter Coco Arquette (21) gesprochen, die sie mit ihrem Ex-Mann David Arquette (53) teilt. Courteney gab dabei Hello! zufolge zu, dass der Auszug ihrer Tochter aufs College zunächst nicht den großen Einschnitt darstellte, den viele Eltern erleben. Sie scherzte: "Was ist schon dabei? Sie ist ja eh immer in ihrem Zimmer und redet nicht viel mit mir." Doch das änderte sich abrupt, als Coco während der Feiertage nach Hause zurückkehrte – reifer und gesprächiger als zuvor. Diese Veränderung habe ihre Bindung intensiviert, räumte die Schauspielerin ein.

Wegen der Vertiefung ihrer Beziehung hadert Courteney besonders stark mit Cocos Rückkehr aufs College. "Das zweite Jahr war schwieriger für mich", gab sie zu. Neben akademischen Errungenschaften stechen Cocos kreative Begabungen hervor: "Sie ist eine großartige Sängerin und Schriftstellerin und hat Talente, die ich nicht habe", verriet Courteney. Allerdings scheint Coco in Sachen Haushalt nicht ganz die Leidenschaft ihrer Mutter geerbt zu haben. Während Courteney sogar eine eigene Pflegemarke namens "Homecourt" entwickelt hat und großen Wert auf ein gepflegtes Zuhause legt, zeigt sich Coco im Alltag eher weniger begeistert von Ordnung und Reinigung.

Courteney, bekannt für ihre ikonische Rolle als Monica Geller in der Serie "Friends", scheint ihre charakteristische Liebe zu Sauberkeit auch im realen Leben zu pflegen. Doch wie schon früher deutlich wurde, spielen zwischenmenschliche Beziehungen eine mindestens genauso große Rolle in ihrem Leben. Ihre tiefe Freundschaft zu ihrer einstigen Serienkollegin Jennifer Aniston (56) ist ein Herzstück ihrer sozialen Bindungen und zeigt, wie wichtig ihr enge Verbundenheit ist – im Freundeskreis ebenso wie in der Familie. Mit Coco teilt sie nun eine Beziehung, die sich, wie sie findet, über die Jahre nur verbessert hat.

Getty Images Coco Arquette mit ihrer Mutter Courteney Cox

Getty Images David Arquette und Courteney Cox im Jahr 2000

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Jahr 2002