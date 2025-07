Quoten ihrer TV-Show floppen: So denkt Danni Büchner darüber

Daniela Büchner (47) hat sich zu den enttäuschenden Quoten ihrer TV-Show "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" geäußert. Im Interview mit Promiflash erklärt sie, dass die schwachen Zuschauerzahlen für sie und ihr Team ein Rückschlag gewesen seien. "Das ist natürlich erst mal enttäuschend, da braucht man gar nicht drum herumreden", gibt sie zu und fügt hinzu: "Wir geben da so viel von uns preis – echte Gefühle, echte Tränen. Und wenn das dann nicht so viele sehen wie erhofft, tut das auch weh."

Gleichzeitig betont sie jedoch gegenüber Promiflash, dass die Produktion für sie einen größeren Zweck erfüllt: "Aber: Wir machen das nicht nur für Quoten. Sondern für Menschen, die sich vielleicht in uns wiederfinden. Und wenn es nur eine Familie gibt, die sich durch unsere Geschichte verstanden fühlt – dann hat es sich schon gelohnt." Die Show bietet einen Blick in den Alltag der fünfköpfigen Familie Büchner auf Mallorca und zeigt dabei persönliche Höhen und Tiefen. Insbesondere die authentischen Einblicke in ihr Familienleben und die damit verbundenen Herausforderungen stehen im Mittelpunkt.

Bereits die erste Staffel von Dannis Show "Diese Büchners" floppte. Überraschenderweise gab es trotzdem noch eine zweite Chance, doch auch die zweite Staffel konnte die Zuschauer offenbar nicht überzeugen. Gerade einmal 270.000 Menschen zog es während des Staffelauftaktes vor die Bildschirme. Die Woche darauf waren es 30.000 Zuschauer weniger, wie fernsehserien.de berichtete. Es bleibt abzuwarten, ob das große Staffelfinale noch einmal alles herausreißen kann.

Das große Staffelfinale von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" diesen Donnerstag, 24. Juli 2025, ab 22:15 Uhr in Doppelfolge bei RTLZWEI und schon vorab bei RTL+ zu sehen!

RTL II Daniela Büchner in "Die Büchners - Familientrubel unter Palmen"

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Oktober 2024