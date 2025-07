Bindi Irwin feiert 27. Geburtstag mit Tochter Grace und Mann

Bindi Irwin (27) feierte am 24. Juli ihren Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten und teilte auf Instagram ein herzerwärmendes Video. Darin sieht man die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Chandler Powell (28) und ihrer vierjährigen Tochter Grace, wie sie überglücklich draußen herumwirbeln. Chandler hebt sowohl Bindi als auch Grace in die Luft, während aus dem Off fröhliches Lachen von Freunden und Familie zu hören ist. "Heute 27 – das größte Geschenk von allen ist diese Liebe", schrieb Bindi dazu und verzückte damit ihre Fans.

Bereits im Juni sprach die Tochter des legendären Steve Irwin (✝44) im Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" über die besondere Verbindung ihrer Tochter zu Tieren. Grace sei unglaublich wissbegierig und zeige großes Interesse an der Arbeit mit Tieren, besonders den Krokodilen im Australia Zoo, wo die Familie lebt. "Sie sagt: 'Warum kann ich nicht dabei sein?' und weint: 'Ich will nur die Krokodile füttern!'", erzählte Bindi. Um die Sicherheit ihrer Tochter zu gewährleisten, wird diese schrittweise an Tiere herangeführt. So durfte sie bisher Zeit mit Schildkröten, Wombats und Kurzschnabeligeln verbringen, was Bindi als ideale Möglichkeit sieht, ihrer Tochter den respektvollen Umgang mit Tieren beizubringen.

Ein besonderes Highlight für Grace war zuletzt auch ein Besuch im Disneyland Resort, wie ein Schnappschuss ihres Onkels Robert (21) zeigt. Auf Instagram postete er im Juni ein Foto, das ihn fröhlich mit seiner Nichte auf einer Fahrt im Freizeitpark zeigt. Grace trug ein Blumenkleid und einen breitkrempigen Hut, während Robert entspannt in einem blauen Hemd und mit Sonnenbrille posierte. "Eine wohlverdiente Pause mit meinen Leuten", schrieb Robert zu dem Post – und bewies damit einmal mehr, wie eng die Familie Irwin miteinander verbunden ist. Die Harmonie und der Zusammenhalt zeigen, wie sehr die Familie das Erbe von Steve lebt und weiterführt.

Anzeige Anzeige

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Chandler Powell und ihre Tochter Grace, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bindi Irwin mit ihrer Mutter Teri und ihrem Bruder Robert im Juni 2019