Giovanni Zarrella widmet Howard Carpendale eine Mega-Show

Giovanni Zarrella (47) bereitet sich auf einen ganz besonderen Abend vor: In seiner kommenden Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show", die am 20. September im ZDF ausgestrahlt wird, widmet der Musiker und Moderator die gesamte Sendung niemand Geringerem als seinem Freund Howard Carpendale (79). Drei Stunden lang stehen Songs von und mit Howard im Mittelpunkt, die von einer beeindruckenden Künstlerauswahl präsentiert werden. Für Giovanni ist es eine Herzensangelegenheit, wie er im BILD-Interview betonte: "Wir machen zwar eine Musikshow. Aber es geht in erster Linie um den Menschen Howard Carpendale."

Die besondere Verbindung der beiden Musiker reicht bereits 25 Jahre zurück, doch zu einer intensiven Freundschaft wurde sie erst in den letzten sechs Jahren. Howard, der Giovanni ebenso als engen Freund betrachtet, betonte, dass trotz des Altersunterschieds von über 30 Jahren einfach die Chemie zwischen ihnen stimme. "Ich empfinde großen Respekt vor ihm – als Moderator, Sänger und als Mensch", erklärte der Schlagerstar und erzählte von den offenen und ehrlichen Gesprächen, die die beiden über die Jahre geführt haben. Besondere Momente seien auch gemeinsame Auftritte, wie das geplante Duett zu Howards Kult-Hit "Ti Amo", das in der Show zu hören sein wird.

Dass Giovanni Howard eine ganze Show widmet, zeigt zweifellos den Stellenwert, den der Sänger und Entertainer in der deutschen Musiklandschaft hat. Dabei ist die Folge der Sendung nicht nur wegen Howards Auftritten ein Highlight: Neben ihm stehen auch Künstler wie Kerstin Ott (43), Ben Zucker (41) und Sasha (53) auf der Bühne. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Programm voller Energie, Emotionen und Erinnerungen freuen, das die Vielseitigkeit der Gäste und die besondere Atmosphäre der Show in den Vordergrund stellt. Giovanni selbst scheint darauf bedacht, die Sendung sowohl musikalisch als auch emotional unvergesslich zu machen – vor allem für seinen Freund.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Howard Carpendale und Giovanni Zarrella

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

Anzeige Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Howard Carpendale, Sänger