Liverpool plant rührende Gedenkstätte für Diogo Jota (†28)

Der FC Liverpool hat angekündigt, seinen verstorbenen Spieler Diogo Jota (✝28) mit einer einzigartigen Gedenkstätte zu ehren. Der portugiesische Fußballer kam am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall ums Leben. Aus den Tausenden von Erinnerungsstücken, die Fans vor dem Stadion in Gedenken an ihn niedergelegt haben, soll eine besondere Skulptur entstehen. Sogar die Blumen, die in großer Zahl abgelegt wurden, werden kompostiert und auf den Vereinsgeländen als neues Leben weiterblühen, wie RTL berichtet.

Darüber hinaus plant der Club mehrere Aktionen zu Ehren des beliebten Spielers. Beim Testspiel gegen AC Mailand in Hongkong trug die Mannschaft um Florian Wirtz (22) bereits Trikots mit dem speziellen Aufnäher "Diogo J. 20", der an Diogo erinnerte. Am 1. August sollen zudem die neuen Trikots des Vereins vorgestellt werden, auf denen ein "Forever 20"-Emblem zu sehen sein wird. Einnahmen aus dem Verkauf von Trikots mit Diogos Initialen sollen an die Wohltätigkeitsorganisation des Vereins gespendet werden. Ein weiterer bedeutungsvoller Schritt: Die Rückennummer 20, die Jota während seiner Zeit in Liverpool trug, wird in allen Teams des Vereins nicht mehr vergeben. Die Hauptgedenkfeier ist für den 15. August beim ersten Saisonspiel der Premier League im Anfield geplant.

Der portugiesische Stürmer, der mit seinem Ehrgeiz und Talent brillierte, hatte eine vielversprechende Karriere vor sich. Privat war Diogo als bodenständig und liebevoll bekannt. Seine Familie hat sich seit seinem Tod mit rührenden Botschaften geäußert und den enormen Zuspruch der Fußballgemeinschaft gewürdigt. Seine Frau äußerte sich kürzlich das erste Mal nach dem Tod ihres Mannes zu Wort. Die beiden hatten nur elf Tage vor dem tragischen Unfall geheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diogo Jota, Fußballer

Anzeige Anzeige

ActionPress Gedenken an Diogo Jota im Anfield Stadium

Anzeige Anzeige