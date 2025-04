Martha Stewart strahlt mit ihren Enkeln auf rotem Teppich

Martha Stewart (83) hat am Dienstagabend auf dem roten Teppich in New York City vor allem mit ihrer Begleitung für Aufsehen gesorgt: Ihre 14-jährige Enkelin Jude stahl bei der Premiere des Theaterstücks Stranger Things: The First Shadow im Marquis Theatre allen die Show. Die Geschäftsfrau und Lifestyle-Ikone wurde an dem glamourösen Abend auch von ihrem weiteren Enkel, dem 13-jährigen Truman, begleitet. Während Martha in einem mauvefarbenen Paillettencardigan und schwarzem Maxi-Rock glänzte, zog Jude in einem schlichten, aber eleganten schwarzen Bandeau-Minikleid die Blicke der Fotografen auf sich. Ihr Bruder Truman entschied sich für einen legeren Look und erschien in einem schwarzen T-Shirt, Sneakern und grauen Shorts.

Jude und Truman sind die Kinder von Marthas einziger Tochter Alexis Stewart, die die beiden mithilfe einer Leihmutterschaft zur Welt brachte. Alexis hatte lange Zeit mit Fruchtbarkeitsproblemen zu kämpfen und sprach offen darüber, wie die Moderatorin diese schwierige Phase emotional und finanziell unterstützte. Damals nannte Alexis ihre Mutter in der "The Oprah Winfrey Show" "sehr unterstützend" und beschrieb, wie sie sie ermutigte, nicht aufzugeben. Obwohl die Kinder von Alexis eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden, haben sie eine enge Bindung zu Martha.

Die enge Beziehung zwischen der 83-Jährigen und ihren Enkelkindern zeigte sich auch in ihrer Netflix-Dokumentation "Martha", in der sie ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte teilt. Erwähnenswert ist, dass Alexis gegen die Einbeziehung ihrer Kinder in die Serie war, weshalb diese in der Dokumentation lediglich indirekt thematisiert werden. Marthas bewegte Vergangenheit, von ihrer Gefängnisstrafe bis hin zu ihrem erfolgreichen Comeback, macht sie heute zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit ihrer Generation – sowohl beruflich als auch privat.

Getty Images Martha Stewart mit ihrer Tochter Alexis, März 2005

Getty Images Martha Stewart, Moderatorin

