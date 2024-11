Martha Stewart findet Ryan Reynolds gar "nicht so lustig"

Ryan Reynolds (48) ist für seine witzigen und frechen Rollen bekannt – allem voran natürlich als quirliger Star in Deadpool. Doch nun meint niemand Geringeres als Martha Stewart (83), dass seine sympathische Art vor und insbesondere hinter der Kamera nicht echt sei. In der "Rent Free"-Gameshow von Bilt Rewards mit Ankur Jain enthüllte die Moderatorin, dass der beliebte Schauspieler ihr Nachbar sei und offenbar das komplette Gegenteil von seinem humorvollen, coolen Image: "Willst du etwas wissen? Im wirklichen Leben ist er nicht so lustig.[...] Er ist sehr ernst."

Sie erwähnte den Ehemann von Blake Lively (37) während eines Spiels, in welchem die Teilnehmer erraten sollen, mit wem die Befragten am liebsten abhängen würden. Als Nächstes erkundigte sie sich, ob denn Brad Pitt (60) und George Clooney (63) auf der besagten Liste stehen, was jedoch verneint wurde. Daraufhin geriet die 83-Jährige ins Schwärmen: "Ich würde gerne mit diesen Jungs abhängen. [...] George ist wirklich ein netter Zeitgenosse!"

Möglicherweise bekommt Martha ja noch die Gelegenheit, sich mit den beiden Hollywoodstars eines Tages mal in einem Restaurant zu treffen. Die befreundeten Darsteller bedienen vielleicht sogar die Autorin – es wäre nicht das erste Mal! Wie People berichtete, kellnerten die Promis gemeinsam in Venedig bei einem Geschäftsessen, was laut einem Insider natürlich für Lacher sorgte: "George übernahm für etwa eine halbe Stunde die Leitung des Restaurants. Er ging zu all unseren Tischen und tat so, als ob er die Bestellungen aufnehmen würde. [...] Oh, und übrigens, sein Handlanger war Brad Pitt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Martha Stewart im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney und Brad Pitt in Los Angeles

Anzeige Anzeige