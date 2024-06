Wirklich 82? Martha Stewarts Aussehen verblüfft ihre Fans!

Dieses Foto sorgt bei Martha Stewarts (82) Fans für Staunen. Auf Instagram teilte der TV-Star dieses Spiegelselfie von sich. Beim Betrachten des Bildes fällt auf: Die Autorin sieht unglaublich jung aus. Das sehen auch ihre Follower so. "Hast du eine Altersumkehrdroge gefunden? Denn du siehst umwerfend aus", lobt beispielsweise ein User. "Auf keinen Fall bist du 82, auf keinen Fall! Du siehst fabelhaft aus", findet auch ein anderer Fan. "Du siehst jünger aus!", pflichtet ein weiterer Follower bei.

Doch was ist das Geheimnis hinter Marthas jugendlichem Aussehen? Das verriet die Unternehmerin im vergangenen April im Netz. Nachdem ein User sie im Netz gefragt hatte, was hinter ihrem Look steckt, antwortete Martha folgendes: "Ich esse sehr gesund. Dreimal pro Woche Pilates. Reite einmal pro Woche. Nicht rauchen. Wenig trinken. Täglich grüner Saft." Entgegen diverser Gerüchte sollen große Beauty-Eingriffe nicht der Grund für Marthas Optik sein. "Ich hatte noch nie eine Schönheits-OP. Kein Messer hat meinen Hals, mein Gesicht oder meinen Rücken berührt", beteuerte sie in einem Interview mit der New York Times.

Kleinere ambulante Eingriffe wie Botox probierte Martha hingegen schon aus – dies ging jedoch schief. "Wir haben es mit Botox in deiner Stirn versucht, aber das hat gar nicht gut geklappt", erinnerte sich ihr Chirurg Dan Belkin in Marthas Podcast "The Martha Stewart Podcast" zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Martha Stewart, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Martha Stewart, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Marthas Selfie? Das Foto ist toll, sie sieht mega aus! Na ja, mich haut das Bild jetzt nicht so um. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de