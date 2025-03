Matthew McConaughey verstörte Martha Stewart und Kate Hudson

Martha Stewart (83) erinnerte sich in einer neuen Podcast-Folge an ihre Zusammenarbeit mit Matthew McConaughey (55), die ungeahnte Herausforderungen mit sich brachte. Im "The Martha Stewart Podcast" verriet die Unternehmerin, dass ihr die Dreharbeiten zu einem Uber-Eats-Werbespot mit dem Hollywood-Star einiges abverlangten. "Er hat mich tatsächlich ein wenig eingeschüchtert", erzählte Martha ihrer Gesprächspartnerin Kate Hudson (45), die selbst jahrelang mit dem Schauspieler gedreht hat. Der Grund: Matthews unkonventionelles Method-Acting, für das er in kürzester Zeit in gleich mehrere Rollen schlüpfte.

Kate, die zusammen mit Matthew an Filmen wie "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" und "Ein Schatz zum Verlieben" arbeitete, erinnerte die Anekdote sofort an ihre eigenen Erfahrungen mit dem Oscar-Preisträger. "Er macht seltsame Geräusche", verriet sie und lachte. "Er atmet, grunzt und springt manchmal sogar herum", ergänzte Martha und scherzte, dass sie sich manchmal einfach gewünscht hätte, Matthew zur Ruhe zu bringen. Kate erklärte jedoch, dass man sich nach ein paar Wochen daran gewöhne, wenn man länger mit ihm arbeite.

Die beiden Frauen einigten sich darauf, dass Matthew, trotz seiner ungewöhnlichen Angewohnheiten, ein absoluter Profi sei und die Zusammenarbeit mit ihm stets unterhaltsam bleibe. "Wir hatten immer so viel Spaß bei der Arbeit", schwärmte Kate von ihren gemeinsamen Drehs. Auch Martha räumte ein, dass Matthews Hingabe für jede noch so kleine Rolle bewundernswert sei. Die Freundschaft zwischen Kate und Matthew reicht bis in die frühen 2000er Jahre zurück, und die Schauspielerin würde auch wieder mit dem 55-Jährigen zusammenarbeiten – trotz seiner seltsamen Eigenheiten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Martha Stewart und Kate Hudson

Rex Features / Rex Features / ActionPress Matthew McConaughey und Kate Hudson in einer Szene von "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"

