So locker reagiert Ryan Reynolds auf kritischen Kommentar

Martha Stewart (83), die bekannte Unternehmerin und Lifestyle-Ikone, hat sich mit einer spitzen Bemerkung über Schauspieler Ryan Reynolds (48) ins Gespräch gebracht. In einem scherzhaften Kommentar, den sie jüngst äußerte, nannte sie Ryans Humor unverblümt "unlustig". Der Deadpool-Star ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und reagierte auf unerwartete Art und Weise. In einem Interview mit The Hollywood Reporter antwortete Ryan auf Marthas Äußerung: "Wenn man in diesem Geschäft nicht einstecken kann, hat man ein Problem. Aber warum sollten die Leute annehmen, dass man im echten Leben genauso ist wie vor der Kamera? Man ist schließlich nur ein Mensch."

Martha machte ihre Äußerung letzten Monat in der Spielshow Bilt Rewards Rent Free öffentlich. Damals reagierte Ryan zunächst mit einem etwas kryptischen Tweet, in dem er Martha als "unerwartet munter" bezeichnete. Im Interview mit The Hollywood Reporter ging der Schauspieler näher auf Marthas Aussage ein und sagte weiter: "Ich glaube nicht, dass das, was passiert ist, darauf abzielte, jemanden zu verletzen. Es war einfach eine unglaublich zutreffende Beobachtung. Viele Leute würden sagen, ich sei sehr ernst, wenn sie mich treffen."

Martha Stewart ist eine bekannte Lifestyle-Ikone und erfolgreiche Unternehmerin, die das Haushaltsmanagement in den USA maßgeblich prägte. Ryan Reynolds, der zusammen mit seiner Frau Blake Lively (37) vier Kinder hat, ist berühmt für seinen Humor und seine enge Bindung zur Familie, was ihm bei seinen Fans große Beliebtheit einbrachte. Seine jüngsten Aussagen dürften seine Fans überraschen, da sie den Schauspieler von einer nachdenklichen und ernsten Seite zeigen. Es bleibt abzuwarten, ob sich aus diesem kleinen Missverständnis zwischen Martha und Ryan noch eine humorvolle Anekdote entwickelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Martha Stewart, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspielerpaar

Anzeige Anzeige