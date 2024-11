Wie Justin Bieber Martha Stewarts Karriere wieder belebte

In ihrer Netflix-Dokumentation verrät Martha Stewart (83), dass ein unerwarteter Auftritt beim Comedy Central Roast von Justin Bieber (30) im Jahr 2015 ihrer ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verlieh. Die damals 73-jährige Geschäftsfrau und Lifestyle-Expertin hatte nach einer Haftstrafe im Jahr 2004 die Kontrolle über ihr Medienimperium abgegeben. Beim Roast, bei dem sie neben Prominenten wie Kevin Hart (45), Shaquille O’Neal (52) und Snoop Dogg (53) auftrat, betrat sie ein ungewohntes Terrain der Comedy. Mit ihrem scharfsinnigen Humor sorgte sie dafür, dass der Abend unvergesslich wurde und ihr Standing in der Medienwelt gestärkt wurde – trotz ihrer persönlichen Abneigung gegen Ryan Reynolds (48), den sie im echten Leben nicht besonders lustig findet.

In ihrer Dokumentation "Martha" erzählt sie, dass sie zuvor noch nie einen Roast gesehen hatte und ihr Pressesprecher sie davor warnte, dass dies außerhalb ihres gewohnten Umfelds liege. Dennoch entschied sie sich dafür, und das scheint genau die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Mit ihren witzigen und selbstironischen Sprüchen, insbesondere über ihre eigene Gefängniszeit und Justins mögliche Zukunft, brachte sie das Publikum zum Lachen. "Justin, ich bin sicher, es ist großartig, 60 Millionen Follower auf Twitter zu haben, aber der einzige Ort, an dem dir die Leute im Gefängnis folgen werden, ist die Dusche", scherzte Martha während des Roasts. Justin selbst betitelte sie daraufhin als "unglaublich" und war von ihrem Auftritt sichtlich beeindruckt.

Der Auftritt beim Roast war nicht nur ein Karriereschub für Martha, sondern auch der Beginn einer unerwarteten Freundschaft mit Snoop Dogg. Sie erzählt in ihrem neuen Dokumentarfilm, dass sie neben ihm saß, als er Marihuana rauchte, und sie dadurch unbeabsichtigt high wurde. Martha gibt zudem Einblicke in ihr Privatleben und spricht in der Doku auch über ihre 29-jährige Ehe mit Ex-Mann Andy sowie über die Affären, die während ihrer Beziehung stattfanden. Obwohl der Film bei vielen Fans gut ankommt, zeigt sich Martha selbstkritisch und verrät, dass sie das Ende des Films "gehasst" habe, besonders die Szenen, in denen sie als "einsame alte Dame" dargestellt wird.

