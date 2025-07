"Der Sommer, als ich schön wurde": So endet die Buchvorlage

In der aktuellen Folge von "The Summer I Turned Pretty" ("Der Sommer, als ich schön wurde") kniet Jeremiah (Gavin Casalegno, 25) vor Belly (Lola Tung, 22) nieder und macht ihr einen Heiratsantrag. Kurz darauf machen sie ihre Verlobung offiziell, doch der Entschluss, so jung zu heiraten, stößt auf wenig Begeisterung. Die Reaktionen der Familie, insbesondere die Ablehnung von Bellys Mutter Laurel (Jackie Chung), lassen die Liebenden verzweifeln. Dazu kommt noch die plötzliche Rückkehr von Conrad (Christopher Briney, 27), Bellys Ex-Freund und Jeremiahs Bruder. Dieser hat für seine Ex-Freundin offensichtlich immer noch Gefühle.

In der Romanvorlage von Jenny Han (44) entfaltet sich die Geschichte so, dass Belly und Jeremiah die Hochzeitspläne schließlich abbrechen und Belly erkennt, dass ihre Gefühle für seinen Bruder nie wirklich verschwunden sind. Am Ende heiraten Belly und Conrad. Ob die Serie ein ähnliches Ende haben wird, bleibt abzuwarten, da "The Summer I Turned Pretty" mehr Freiheiten in ihrer Erzählweise einnimmt. Die Serie hat, wie schon zuvor bekannt, viele Unterschiede zu den Buchvorlagen, wie etwa Jeremiahs Bisexualität oder den Debütantinnenball in der ersten Staffel.

Die Serie schafft es meisterhaft, das Publikum in den emotionalen Strudel einer jungen Liebe und einer komplexen Dreiecksbeziehung hineinzuziehen. Die Geschichte von Belly und den Fisher-Brüdern ist von Anfang an von Gefühlen, Geheimnissen und Konflikten geprägt. Fans dürfen gespannt sein, wie die Reise aller Beteiligten weitergeht und ob sich Belly am Ende für einen der beiden Brüder entscheidet oder doch ihren eigenen Weg wählt. Das Staffelfinale wird am 17. September 2025 bei Amazon veröffentlicht.

Getty Images Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney bei der Feier von "The Summer I Turned Pretty 3"

Getty Images Lola Tung, Schauspielerin

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno in New York City, 2023