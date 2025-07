Vanessa Hudgens präsentiert Babybauch sexy im Mexiko-Urlaub

Vanessa Hudgens (36) weiß, wie sie ihren Babybauch in Szene setzt. Die Schauspielerin und ihr Mann Cole Tucker (29) erwarten derzeit zum zweiten Mal Nachwuchs. Lange kann es nicht mehr dauern und die beiden scheinen sich jetzt noch einmal eine kleine Auszeit zu gönnen. In Mexiko entspannt das Paar mit Sonne und guter Laune. Ihre Fans verzückt Vanessa dabei auch mit einem Bikini-Foto auf Instagram, auf dem sie ihren Babybauch perfekt inszeniert. Sie zeigt die Kugel nämlich nicht ganz, sondern gewährt nur einen flüchtigen Blick – durch die Ablage unter dem Badezimmerspiegel wird das Bild oberhalb des Bauchnabels abgeschnitten. Ihre Fans und auch prominente Freunde feiern die Aufnahme dennoch und überschütten die ehemalige High School Musical-Darstellerin mit Komplimenten.

Wie schon bei ihrer ersten Schwangerschaft hielt Vanessa die süßen Neuigkeiten so lange wie möglich geheim. Erst Anfang Juli machten sie und Cole ihre Schwangerschaft im Netz offiziell. Auf professionellen Fotos strahlen die beiden um die Wette und der Hippie-Look der 36-Jährigen beweist, dass ihr Baby offenbar schon ordentlich gewachsen ist. "Runde zwei", lautete ihr Kommentar unter den Aufnahmen. Genaue Details gaben sie und der Baseball-Profi bisher nicht preis. Zu erwarten ist das allerdings auch in Zukunft nicht, denn schon bei der ersten Schwangerschaft hielten sie sich mit Infos zurück.

Ihre erste Schwangerschaft hatte Vanessa spektakulär auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung 2024 enthüllt. Dort strahlte sie in einem hautengen, bodenlangen Kleid, das ihren schon groß gewachsenen Babybauch in Szene setzte. Auf der After-Show-Party verzauberte sie dann in hauchdünnem Stoff und mit langer Lockenmähne. Das Baby erblickte nur wenige Monate später das Licht der Welt. Doch die Sängerin und ihr Partner ließen sich Zeit, das offiziell zu machen. Allerdings erwischten Paparazzi die beiden beim Verlassen des Krankenhauses in Santa Monica, wobei Vanessa im Rollstuhl ihr kleines Bündel im Arm hielt. Nachdem die Fotos öffentlich wurden, meldete sie sich dann auch persönlich im Netz, aber wenig begeistert: "Wir sind enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie in dieser ganz besonderen Zeit durch die Gier einer Kamera mit langem Objektiv, die die Medien füttert, missachtet und ausgenutzt wurde." Mama, Papa und dem Baby gehe es dennoch bestens.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin