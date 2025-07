"Schlimmster Mensch": BATN-Sarah rechnet mit Max Bornmann ab

Sarah, die durch ihre Teilnahme an der Show Beauty & The Nerd bekannt wurde, hat sich nun in einer Instagram-Fragerunde klar zu ihrem ehemaligen Teampartner Max Bornmann geäußert. Auf die Frage, ob sie noch Kontakt zu ihm habe, antwortete sie deutlich mit "Nein" und erklärte, dass es lediglich zu Beginn eine kurze Kommunikation in einer gemeinsamen Chatgruppe gegeben habe. Max habe sich laut Sarah nur gemeldet, wenn er etwas von den anderen brauchte, etwa Hilfe bei PC-Problemen. Später sei er aus der Gruppe ausgestiegen, und danach habe sie ihn nur noch ein einziges Mal kontaktiert, um nach seinem Parfüm zu fragen – eine Nachricht, auf die er jedoch nicht reagiert habe.

In ihrer Fragerunde sprach Sarah offen über ihre schwierige Zeit in der Show. Sie berichtete, dass die Dreharbeiten für sie extrem belastend gewesen seien, da sie ständig versucht habe, an das Gute in ihm zu glauben. "Es war eine der größten Herausforderungen meines Lebens", sagte sie und nannte Max einen "der schlimmsten Menschen", die sie je getroffen habe. Dennoch betonte Sarah, dass sich Menschen mit der Zeit verändern könnten und sie daher nicht wisse, wie Max ein Jahr nach den Dreharbeiten sei. "Ich bin so froh, dass man wenigstens einen Bruchteil davon sieht, wie er wirklich ist und war. Das hat mich wirklich gefreut", verriet sie.

Bereits während der Dreharbeiten hatten sich Spannungen zwischen den beiden angedeutet. Sarah fühlte sich wiederholt durch Max' Verhalten zurückgewiesen. Besonders sein Fokus auf andere Teilnehmerinnen und seine mangelnde Unterstützung führten laut Sarah zu Konflikten. Trotz des schwierigen Verhältnisses hatte sie damals gehofft, den Teamgeist aufrechterhalten zu können. Doch ihre Bemühungen blieben erfolglos, und das Zerwürfnis hinterließ offenbar bleibende Spuren. Während Max bislang keine Stellung zu den Vorwürfen genommen hat, macht Sarah unmissverständlich klar, dass sie keine Zukunft für eine Freundschaft zwischen ihnen sieht: "Ansonsten ist das kein Mensch, den ich irgendwie in meinem Leben haben möchte."

Collage: Joyn / Benjamin Kis, Joyn/Benjamin Kis Collage: Sarah und Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

"Beauty & The Nerd"/ProSieben "Beauty & The Nerd"-Kandidaten Sarah und Max

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

